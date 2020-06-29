Antalya'da Kovid-19 nedeniyle bazı etkinlikler yasaklandı - Son Dakika

Antalya'da Kovid-19 nedeniyle bazı etkinlikler yasaklandı

Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, toplu yürüyüşler ile açık hava toplantısı, toplu karşılama ve uğurlama gibi etkinlikleri 15 gün süreyle yasakladı.

Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, toplu yürüyüşler ile açık hava toplantısı, toplu karşılama ve uğurlama gibi etkinlikleri 15 gün süreyle yasakladı.

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Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının, yaz aylarının gelmesiyle artma eğilimi gözlenen toplu eylem/etkinlikler nedeniyle başka kişilere de bulaşma riski taşıdığının değerlendirildiği belirtildi.


Açıklamada, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. maddesi dikkate alınarak, mevcut kamu düzeninin korunması, kamu sağlığının tehlikeye atılmaması ve salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla il genelinde siyasi partiler, sendikalar, meslek kuruluşları, dernekler ve diğer sivil toplum kuruluşları tarafından gerçekleştirilmesi muhtemel eylem, etkinlik programları ile ziyaretlerde sosyal mesafe kuralına uygun hareket edilmesinin sağlanmasının kararlaştırıldığı belirtildi.


Açıklamada şunlar kaydedildi:


"Karar tarihinden itibaren 15 gün süreyle ilimizde yapılması planlanan basın açıklamaları, yalnızca siyasi parti, sendika, meslek kuruluşu, dernek, sivil toplum kuruluşu binalarının içerisinde veya önünde 50 kişiyi geçmeyecek sayıda katılımcıyla ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yapılabilecek. Toplu yürüyüşler ile açık hava toplantısı, toplu karşılama ve uğurlama gibi etkinliklerde hastalığın yayılmasına neden olma riski bulunduğundan, 15 gün süreyle ilimizde bu tür etkinliklere müsaade edilmeyecektir. İl genelinde ve açık alanlarda, sosyal mesafe kuralının ihlal edilmesine ve hastalığın yayılmasına neden olacak şekilde çadır kurma, bildiri, broşür, stiker dağıtma, stant açma ve benzeri eylemlere müsaade edilmeyecektir."

Alınan kararların takip ve denetiminin genel kolluk birimleri tarafından yapılacağı vurgulanan açıklamada, kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı olmak üzere Kabahatler Kanunu gereği 392 lira idari para cezası uygulanacağı ve adli işlem yapılacağı kaydedildi.

Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 21:39 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da Kovid-19 nedeniyle bazı etkinlikler yasaklandı - Son Dakika

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