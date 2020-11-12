Antalya'da Kovid-19 sürecinde de kurulan şirket sayısı arttı - Son Dakika

Antalya'da Kovid-19 sürecinde de kurulan şirket sayısı arttı

12.11.2020 10:59
Antalya'da Kovid-19 sürecinde de kurulan şirket sayısı arttı, System.String[]

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, ekimde 431 şirket kurulmasının ekonominin geleceğine olan güvenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde de devam ettiğinin göstergesi olduğunu bildirdi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, ekimde 431 şirket kurulmasının ekonominin geleceğine olan güvenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde de devam ettiğinin göstergesi olduğunu bildirdi.

Çetin, yaptığı yazılı açıklamada, ATSO Sicil Müdürlüğü verilerine göre, ekimde yeni işletmelerin kurularak faaliyetlerine başladığını, en fazla şirket kuruluşunun 169 firma ile Muratpaşa'da gerçekleştiğini belirtti.

Bu dönemde en fazla açılışın inşaat faaliyetlerinde olduğunu vurgulayan Çetin, 58 firmayla başı çeken inşaat faaliyetlerini 25 firmayla restoran, yiyecek içecek ve eğlence, 24 firmayla tarımsal ürünlerin ticareti, 20 firmayla bilişim sektörlerinin takip ettiğini aktardı.

Ekimde odaya kayıtlı içinde tarımsal ürün, yiyecek, içecek, taşımacılık, eğlence hizmetlerinin de bulunduğu 87 şirketin kapandığını belirten Çetin, şunları kaydetti:

"Ekim ayında toplam 431 şirket kuruldu. Bunun yüzde 22'sini kadın girişimcilerimiz gerçekleştirdi. Bu veriler Antalya ekonomisinin geleceğine olan güvenin pandemi sürecinde de devam ettiğini gösteriyor. Türkiye genelinde kadın girişimci oranı yüzde 10 düzeyinde. Bu oranı artırmalıyız. Kadın girişimciliğinin desteklenmesi, odamızın temel çalışma konularından birisi. Odamız bünyesinde faaliyetlerini sürdüren TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulumuz da bize önemli destek veriyor. Türkiye ekonomisi, hedeflerine ulaşmak istiyorsa, bunu kadınlarımızın katma değeri olmadan yapamaz."

Kadın girişimciler, yenilenebilir enerji kaynaklarına da yatırım yaptı

Çetin, ekim verilerine göre kadın girişimcilerin bu dönemde en çok elektrik enerjisi, bitkisel üretim faaliyetleri ve destekleyici hizmetlerle yenilenebilir enerji kaynakları sektörlerine yatırım yaptığına işaret etti.

Ekimde şirket açılışlarının yüzde 45'ini 19 ile 40 yaş aralığındaki girişimcilerin yaptığını vurgulayan Çetin, TOBB Antalya Genç Girişimciler Kurulunun da genç girişimciliği özendirmek, desteklemek için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Her yeni girişimin kent ekonomisine güç kattığına değinen Çetin, "ATSO olarak Antalya 4.0 vizyonumuz doğrultusunda yeni girişimlerin yüksek katma değerli alanlarda da olması için çalışıyoruz. Ekim ayında kuruluşu yapılan şirket sayısı itibarıyla bilişim sektörümüz üst sıralardaki yerini korumaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Ticaret, Antalya, Kadın, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Antalya'da Kovid-19 sürecinde de kurulan şirket sayısı arttı - Son Dakika Ekonomi


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