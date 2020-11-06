Antalya'da Kovid-19 sürecinde de yabancı sermayeli firma sayısı arttı - Son Dakika

Antalya'da Kovid-19 sürecinde de yabancı sermayeli firma sayısı arttı

06.11.2020 11:35
Antalya'da Kovid-19 sürecinde de yabancı sermayeli firma sayısı arttı, System.String[]

Yabancıların en çok yatırım yaptığı kentlerden biri olan Antalya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde de 378 yabancı yatırımcının adresi oldu.

Yabancıların en çok yatırım yaptığı kentlerden biri olan Antalya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde de 378 yabancı yatırımcının adresi oldu.

Turizm ve tarım sektörleriyle ön plana çıkan Antalya, yabancı şirketlerin de tercih ettiği iller arasında bulunuyor.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) verilerine göre, kentteki yabancı sermayeli şirket sayısı 4 bin 142'ye ulaştı. Ocak-ekim döneminde 378 yabancı firma, Antalya'da faaliyet göstermeye başladı.

Kent, 10 ayda 5 kıtadan yatırımcı çekti

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalya'da yapılan yabancı sermayeli şirket yatırımlarının Kovid-19'a rağmen arttığını söyledi.

Antalya'nın dünya genelinde tanınan bir kent olduğuna dikkati çeken Çetin, yabancı sermayeli yatırımlarda bunun etkisinin görüldüğünü belirtti.

Çetin, kentin dünyanın her yerinden yatırımcı çektiğini dile getirerek şöyle devam etti:

"Bu süreçte Çin'den Peru'ya, Rusya'dan Gambiya'ya kadar 54 farklı ülkeden yatırımcı Antalya'ya duydukları güvenle şirket açılışlarını gerçekleştirdi. 10 ayda 7 kıtanın 5'inden yatırımcı aldık. Güney Amerika'da Kolombiya'dan, Afrika'da Nijerya'ya, Asya'da Güney Kore'den, Avrupa'da Fransa'ya, Kuzey Amerika'da Kanada'ya kadar dünyanın dört bir yanından yatırımcılar kentimizi tercih ediyor."

Bu yıl faaliyete başlayan 378 yabancı sermayeli firmanın 66'sının İran, 50'sinin Rusya ve 45'inin Almanya'dan olduğunu belirten Çetin, yeni yatırımların yüzde 42'sini bu 3 ülkeden firmaların oluşturduğunu ifade etti.

Çetin, İran, Rusya ve Almanya'nın dışında ilk 10'da Ukrayna, Hollanda, Azerbaycan, Kazakistan, Ürdün, Irak, Fransa ve Pakistan'ın yer aldığını bildirdi.

108 ülkeden yatırımcı Antalya'da

"108 ülkeden yatırımcı çektiğimizi söyleyebiliriz. Pandemi sürecinde bile Antalya'nın yabancı yatırımcı çekiyor olması kentimizin geleceğine olan güvenin en açık göstergesidir." diyen Çetin, şunları kaydetti:

"Antalya'ya gelen turistlerin büyük bölümünü oluşturan Ruslar, yabancı sermayeli firmalar sıralamasında da ilk sırada yer alıyor. Toplam 4 bin 142 yabancı yatırımcının 592'sini Rusya sermayeli üyelerimiz oluşturuyor. Bu tablonun oluşmasında turizm sektörünün büyük etkisi var. Yatırımcı sayısında Rusya'yı 531 şirketle Almanya, 439 şirketle İran sermayeli firmalar takip ediyor. Oda bünyesinde 49 sektörün tamamında yabancı sermayeli firma bulunuyor. Antalya'daki yabancı yatırımların sektör tercihlerinde toptan gıda, gayrimenkul ve seyahat acenteliği öne çıkıyor. 439 firma toptan ve perakende gıda dağıtımı ve pazarlama sektöründe, 339 firma gayrimenkul, 312 firma da seyahat acentesi, tur operatörü ve diğer rezervasyon hizmetleri sektörlerinde faaliyet gösteriyor."

Çetin, inşaat, restoran ve eğlence, tarımsal ürün ticareti, otel ve benzer konaklama yerleri, tekstil, uzmanlaşmış destek hizmetleri ve taşımacılık sektörlerinin ilk 10'da yer aldığını söyledi.

Yatırımların yüksek katma değerli, teknolojinin yoğun kullanıldığı sektörlerde daha fazla artması için Antalya 4.0 vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Çetin, "İnanıyorum ki ilerleyen dönemlerde bu sayılar katma değeri yüksek sektörlerde yoğunlaşarak ve katlanarak artmaya devam edecektir." dedi.

Yatırımcı, Yabancı, Antalya, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Antalya'da Kovid-19 sürecinde de yabancı sermayeli firma sayısı arttı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

İBB ve Fatih zabıtaları birbirine girdi! Kameralar tarafından kaydedilen kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu Meteoroloji'den tedirgin eden rapor! Son 50 yılın en sıcak ekim ayı yaşandı Trump'ın seçimlerde yolsuzluk iddiaları üzerine kanallar canlı yayını kesti ABD başkanlık seçiminde oy sayım merkezine saldırı iddiası ortalığı karıştırdı! Bir kişi gözaltında Fiyatı altınla yarışan kestanenin tanesi 1 liraya satılıyor TRT, "Azerbaycan sivillere saldırıyor" KJ'sini yazan personelin işine son verdi İngiliz medyasından Putin iddiası: Parkinson hastalığından dolayı ocak ayında görevi bırakacak Ev hanımlarının mesaisi başladı! 15 kilo nardan 1 kilo ekşi çıkartıp, 35 liradan satıyorlar
Son Dakika! Yükselişini sürdüren gram altın 531 liradan işlem görüyor Son Dakika! Yükselişini sürdüren gram altın 531 liradan işlem görüyor         
11:04
Çılgın Bediş dizisinin Kapıcı Abdül'ü Abdülhamit Danışır, trafikte kitap satarken görüntülendi Çılgın Bediş dizisinin Kapıcı Abdül'ü Abdülhamit Danışır, trafikte kitap satarken görüntülendi         
10:58
Performansıyla tarihe geçen Yusuf Yazıcı, Fransa'da gazete manşetlerini süsledi Performansıyla tarihe geçen Yusuf Yazıcı, Fransa'da gazete manşetlerini süsledi         
10:54
Uzman isim uyardı: İmar affı kararları, topluma yapılmış en büyük kötülük olabilir Uzman isim uyardı: İmar affı kararları, topluma yapılmış en büyük kötülük olabilir         
10:18
Yolcu otobüsünde kalp krizi geçiren yolcuyu kurtarma çabası kamerada Yolcu otobüsünde kalp krizi geçiren yolcuyu kurtarma çabası kamerada         
10:01
Aktivist Greta, Trump'tan intikamını fena aldı: Sakinleş Donald, öfke problemi üzerinde çalışmalısın Aktivist Greta, Trump'tan intikamını fena aldı: Sakinleş Donald, öfke problemi üzerinde çalışmalısın         
09:39
Apandisti şişen Didem Soydan hastanelik oldu Apandisti şişen Didem Soydan hastanelik oldu         
09:30
ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Georgia'da Biden ile Trump arasındaki oy farkı 665'e düştü ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Georgia'da Biden ile Trump arasındaki oy farkı 665'e düştü         
09:24
Yıldırım çarpan kadının kızı o anları anlattı: Annemden yanık kokusu geliyordu Yıldırım çarpan kadının kızı o anları anlattı: Annemden yanık kokusu geliyordu         
08:52
Alev Alev dizisindeki gerçek yangın sahnesi izleyicilerden tam not aldı Alev Alev dizisindeki gerçek yangın sahnesi izleyicilerden tam not aldı         
08:26
Yayladan köye inen kurt sürüsü, çoğu hamile 18 koyunu parçaladı Yayladan köye inen kurt sürüsü, çoğu hamile 18 koyunu parçaladı         
08:10
Süt fabrikasındaki skandal görüntülere imza atan işçinin ifadesi ortaya çıktı: Süt değil deterjandı Süt fabrikasındaki skandal görüntülere imza atan işçinin ifadesi ortaya çıktı: Süt değil deterjandı         
07:47
CNN Türk'te canlı yayında kavga: Sen aptal, şapşal bir adamsın CNN Türk'te canlı yayında kavga: Sen aptal, şapşal bir adamsın         
07:24
Biden'a yakın ABD Kongresi eski üyesi Moffett: Biden, Türkiye'nin önemini çok iyi biliyor Biden'a yakın ABD Kongresi eski üyesi Moffett: Biden, Türkiye'nin önemini çok iyi biliyor         
22:25
Türkiye, Somali'nin IMF'ye olan borcunu ödeme kararı aldı Türkiye, Somali'nin IMF'ye olan borcunu ödeme kararı aldı         
18:53
Koronavirüsün hiç bilinmeyen bir belirtisi ortaya çıktı! Dudaklarınız kuruyup kabuklanıyorsa dikkat Koronavirüsün hiç bilinmeyen bir belirtisi ortaya çıktı! Dudaklarınız kuruyup kabuklanıyorsa dikkat         
18:46
Minik Ayda'nın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Minik Ayda'nın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan "maymun" talebi gülümsetti         
17:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2020 11:40:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'da Kovid-19 sürecinde de yabancı sermayeli firma sayısı arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei