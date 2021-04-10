Antalya'da Kovid-19 sürecinde müzisyenlere destek olmak için "müzik sokakta" etkinliği başlatıldı - Son Dakika

Antalya'da Kovid-19 sürecinde müzisyenlere destek olmak için "müzik sokakta" etkinliği başlatıldı

Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde şehir müzisyenlerine destek olmak için "müzik sokakta" etkinliği gerçekleştiriliyor.

Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde şehir müzisyenlerine destek olmak için "müzik sokakta" etkinliği gerçekleştiriliyor. Müzik sokakta etkinliğinin ana noktalarından Falez-2 Park'taki dinletiye Antalyalılar ilgi gösterdi. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması öncesi maske ve mesafe kuralları uyan vatandaşlar, müzisyenlerin çaldığı parçalarla eğlenme fırsatı buldu. Etkinlik kapsamında sahne alan müzisyen Saim Taştan, organizasyonla hem kendilerinin hem de dinleyenlerin mutlu olduğunu söyledi. Ailesiyle parka gelen Bahattin Dokuzel, açık havada yapılan organizasyonunun çok hoşlarına gittiğini kaydetti. Muratpaşa Belediyesinin organizasyonuyla kentteki 200'den fazla müzisyen her cuma farklı sokak, park ve meydanlarda konser verecek.

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