Antalya'da Kovid-19 tedbirleri denetimi - Son Dakika

İçişleri Bakanlığınca Türkiye genelinde başlatılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimi Antalya'da yapıldı.

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Antalya'da ekipler özellikle halkın yoğun olarak bulunduğu alanlarda denetim gerçekleştirdi.

Vali Ersin Yazıcı'nın da katıldığı Muratpaşa ilçesi Tekelioğlu Caddesi Fener Kavşağı'ındaki denetimlerde, esnaflar ziyaret edilerek, çalışan ve müşteriler Kovid-19'a karşı uyarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Yazıcı, "İçişleri Bakanlığımızın yayınladığı 81 ilde mesken hariç istisnasız maske kullanımı zorunluluğunu, toplu taşım araçlarında ayakta yolcu alınmamasına ilişkin tedbirleri denetledik. Salgın bilindiği gibi ülkemizde tekrar artış eğilimi gösterdi. Güvenli şehir, turizmin gözdesi güzel Antalya'mızı tedbirleri elden bırakmadan, rehavete kapılmadan virüse karşı korumaya devam edeceğiz. Şehrimizi el birliğiyle korumaya devam ediyoruz. Bu kapsamda yaptığım denetlemelerde maske, mesafe, hijyen kurallarına dikkat edilmesi beni mutlu etti." ifadelerini kullandı.