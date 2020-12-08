Antalya'da Kovid-19 tedbirlerine ve trafik kurallarına uymayanlara 2 milyon 290 bin lira ceza - Son Dakika

Antalya'da Kovid-19 tedbirlerine ve trafik kurallarına uymayanlara 2 milyon 290 bin lira ceza

08.12.2020 14:27
Antalya'da Kovid-19 tedbirlerine ve trafik kurallarına uymayanlara 2 milyon 290 bin lira ceza, System.String[]

Antalya'da jandarma ekiplerince son bir haftada yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ve trafik denetimlerinde, kurallara uymadığı belirlenen 1911 kişiye toplam 2 milyon 290 bin 95 lira ceza uygulandı.

Antalya'da jandarma ekiplerince son bir haftada yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ve trafik denetimlerinde, kurallara uymadığı belirlenen 1911 kişiye toplam 2 milyon 290 bin 95 lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler, 30 Kasım-7 Aralık'ta sorumluluk bölgelerinde trafik ve Kovid-19 tedbiri denetimi gerçekleştirdi.

Jandarma trafik ekiplerinin 16 bin 33 araçta yaptığı kontrolde, 1199 sürücüye toplam 743 bin 680 lira ceza verildi, 342 araç trafikten men edildi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamalarını ihlal eden, maske takmayan ve sosyal mesafe kuralına uymayan 712 kişiye ise toplam 1 milyon 546 bin 415 lira ceza uygulandı.

Jandarma, Antalya, Aralık, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da Kovid-19 tedbirlerine ve trafik kurallarına uymayanlara 2 milyon 290 bin lira ceza - Son Dakika


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