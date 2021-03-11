Antalya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden ve horoz dövüşü yaptıran 22 kişiye para cezası - Son Dakika

Antalya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden ve horoz dövüşü yaptıran 22 kişiye para cezası

11.03.2021 10:29
Antalya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden ve horoz dövüşü yaptıran 22 kişiye para cezası, System.String[]

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden ve horoz dövüşü yaptıran 22 kişiye 98 bin 692 lira ceza kesildi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden ve horoz dövüşü yaptıran 22 kişiye 98 bin 692 lira ceza kesildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Korubaşı Mahallesi'nde yaşayan E.S'nin evinin yanındaki kümeste horoz dövüşü yaptırdığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, burada 22 kişiyi suçüstü yakaladı.

Jandarma ekibi şüphelilere, "kumar oynamak" suçundan 29 bin 392 lira, sosyal mesafe kurallarını ihlalden ise 69 bin 300 lira olmak üzere toplamda 98 bin 692 lira ceza uyguladı.

Sahibi olduğu 53 horozu dövüştürdüğü tespit edilen E.S'ye ise ayrıca Gazipaşa İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından 276 bin 183 lira para cezası verildi.

Para Cezası, Gazipaşa, Hisarcık, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden ve horoz dövüşü yaptıran 22 kişiye para cezası - Son Dakika


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