Antalya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek denize giren 3 kişiye ceza - Son Dakika

Antalya'nın Kaş ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde denize giren 3 kişiye 9 bin 450 lira ceza uygulandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kovid-19 tedbirlerini ihlal edenlere yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Bu kapsamda sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden Z.B. (45), O.Ş. (39) ve K.K'nin (26) Seyrek Çakıl Plajı'nda denize girdikleri tespit edildi.
Bu kişilere, 9 bin 450 lira ceza uygulandı.
Kaynak: AA
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