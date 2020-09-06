Antalya'da KPSS heyecanı - Son Dakika

Antalya'da KPSS heyecanı
Antalya'da KPSS heyecanıTÜM Türkiye'de olduğu gibi Antalya'da da Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) binlerce aday girdi.
Antalya'da KPSS heyecanı
TÜM Türkiye'de olduğu gibi Antalya'da da Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) binlerce aday girdi. Adaylar, okulların girişine konulan dezenfektanlarla hijyen kurallarına uyarken, konulan kutulara küpe, kolye gibi takılar bırakıldı. Hazır suların üzerindeki ambalajların da söküldüğü sınav öncesinde görevliler sık sık dakika uyarısı yaptı. Sınava girecek adaylar detaylı üst araması ve kimlik kontrolünden sonra içeriye alındı. Saat 10.00 itibarıyla okullarda kapılar kapatıldı. Bazı adaylar ise son anda sınava yetişti. Sınav saatininin gelmesiyle birlikte, memur olmak isteyen çok sayıda aday sınav salonlarında ter dökmeye başladı. Sınava girenlerin aileleri gürültü olma ihtimaline karşı okul bahçelerinden çıkarıldı.
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