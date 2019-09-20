Son Dakika Haberleri: Antalya'da kredi kartı dolandırıcılığı operasyonu
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Antalya'da kredi kartı dolandırıcılığı operasyonu

35 dakika önce

Antalya'da ATM'lere yerleştirdikleri aparatlarla başkalarına ait kart bilgilerini kopyalayarak dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen iki zanlı, tutuklandı.

Antalya'da kredi kartı dolandırıcılığı operasyonu, System.String[]

Antalya'da ATM'lere yerleştirdikleri aparatlarla başkalarına ait kart bilgilerini kopyalayarak dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen iki zanlı, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir bankaya ait ATM'ye kart kopyalama aparatı yerleştirildiğinin tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı.

Araştırmada, ATM'ye kart kopyalama aparatını yerleştirdiği tespit edilen F.Y. ve E.D. gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, başkalarına ait çok sayıda kredi kartı bilgisi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.Y. ve E.D, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 04:08 Kaynak: AA
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