Üye Girişi
Antalya'da kulak kepçesi oluşmadan doğan çocuk tedavi olmayı bekliyor - Son Dakika

Antalya'da kulak kepçesi oluşmadan doğan çocuk tedavi olmayı bekliyor

21.02.2022 16:24
Antalya'da kulak kepçesi oluşmadan doğan çocuk tedavi olmayı bekliyor

Antalya'da kulak kepçesi oluşmadan ve kulak kanalları kapalı olarak dünyaya gelen 2,5 yaşındaki Zeynep Beren Aslan'ın ailesi, kızlarının sağlığına kavuşması için yardım ve destek bekliyor.

Antalya'da kulak kepçesi oluşmadan ve kulak kanalları kapalı olarak dünyaya gelen 2,5 yaşındaki Zeynep Beren Aslan'ın ailesi, kızlarının sağlığına kavuşması için yardım ve destek bekliyor.

Manavgat ilçesi Ilıca Mahallesi'nde yaşayan Celal-Melike Aslan çiftinin üçüncü çocukları olan Zeynep Beren, "mikrotia tip 3" olarak adlandırılan hastalıkla doğdu. Bir kulak kepçesi yerine içinde deforme kıkırdak dokusu olan, 2 kulak kanalı da tamamen kapalı olarak dünyaya gelen Zeynep Beren, duyma sorunu yaşıyor.

Ev hanımı anne Melike Aslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızının doğuştan kalbi delik ve mikrotia hastası olarak dünyaya geldiğini söyledi.

Kızlarının kalbinin tedavisinin yapıldığını belirten Aslan, "Kulaklarıyla ilgili henüz bir tedavi bulamadık. Bu hastalık için çok araştırma yaptık. Birçok hastaneye, doktorlara gittik ama ne yazık ki bir tedaviye ulaşamadık." dedi.

Aslan, kızının sadece başına takılan bir cihazla ses duyabildiğini, ancak cihaz nedeniyle çocuğun çok agresifleştiğini ve gerçek sesleri duyamadığını ifade etti.

Benzer hastalığı bulunan çocukların ailelerle temasa geçip, nasıl bir tedavi uygulattıklarına dair bilgi topladıklarını anlatan Aslan, "Bu hastalığın tedavisinin ABD'de olduğunu söylediler. Biz de yardımseverlerden ve yetkililerden bu konuda destek bekliyoruz. Kızımızın kulaklarına kavuşup duymasını istiyoruz." diye konuştu.

Esnaflık yapan baba Celal Aslan da kızının diğer çocukları gibi duymasını istediğini dile getirdi.

Genelde bu hastalığın tek kulakta görüldüğünü kaydeden Aslan, "Kızımızın maalesef iki kulağı da kapalı. Türkiye'de ameliyatına çok riskli dediler. ABD'de iki kulağın ameliyatı için 200 bin dolar isteniyor. Kızımızın duyabilmesi için devlet büyüklerimizden yardım ve destek bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Antalya'da kulak kepçesi oluşmadan doğan çocuk tedavi olmayı bekliyor Antalya'da kulak kepçesi oluşmadan doğan çocuk tedavi olmayı bekliyor Manavgat'ta kaldırımda sürüklenen motosiklet yayaya çarptı. Manavgat'ta kaldırımda sürüklenen motosiklet yayaya çarptı. 1 hafta önce cezaevinden çıkan suç makinesi, bisiklet çalınca tekrar tutuklandı 1 hafta önce cezaevinden çıkan suç makinesi, bisiklet çalınca tekrar tutuklandı

Tam Gemi Şok Denemeleri, Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da kulak kepçesi oluşmadan doğan çocuk tedavi olmayı bekliyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:19 Ardahan'da doğdu, sadece ilkokulu okuyabildi! Dünya onu dönüştürdüğü otomobillerle tanıdı: İşte Malkoç'un okuduğu ahırdan bozma okul!
16:16 Mesut Özil'den Arda Güler'e övgü: Geleceğin 10 numarası! Alex: Brezilya'dan izliyorum!
16:08 Özcan Deniz hakkında bomba iddia! Yeni aşkı Samar Dadgar ile evlenmeden önce sevgiliymiş
15:59 Son Dakika: Ukrayna'ya bağlı silahlı araçlar imha edildi! 5 kişi öldürüldü
15:45 Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı
15:45 ABD ortaya çıkardı! Putin'in 'Z' ordusu savaşa hazır
15:42 İYİ Parti Lideri, Mersin'de kendisine uzatılan elektrik faturasını gördü ve kendini tutamadı: Oooovv... bu ne ya?
15:41 Yayıncı kuruluş bir türlü belirlenemedi! Süper Lig ihalesi için Perşembe günü toplantı olacak
15:35 HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç: Yolsuzluğa karşı 'Nereden Buldun Yasası'nı çıkaralım
15:19 Oyuncak cinsel organ çalmak isteyen hırsız, kendisini engellemeye çalışan dükkanın sahibine önce cinsel saldırıda bulundu, sonra öldürdü!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2022 16:31:19. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da kulak kepçesi oluşmadan doğan çocuk tedavi olmayı bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement