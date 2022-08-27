Kontrolden çıkan motosiklet otomobile arkadan çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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Kontrolden çıkan motosiklet otomobile arkadan çarptı: 1 yaralı

27.08.2022 11:03
Kontrolden çıkan motosiklet otomobile arkadan çarptı: 1 yaralı

Antalya'da kullandığı motosikletin kontrolünü kaybedip önünde seyir halindeki otomobile arkadan çarpan sürücü yaralandı.

Antalya'da kullandığı motosikletin kontrolünü kaybedip önünde seyir halindeki otomobile arkadan çarpan sürücü yaralandı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Bülent Ecevit Bulvarı Fener Mahallesi üzerinde gece saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ozan M. idaresindeki 07 APL 938 plakalı motosiklet direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde seyir halinde ilerleyen 34 ZS 4598 plakalı araç sürücüsü yabancı uyruklu Moshel Dahal' a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü Ozan M. Yola savrularak yaralandı.

Çevredeki vatandaşların durumu, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Geçici olarak bir şeridi trafiğe kapatılan yol, kazaya karışan otomobil ve motosikletin karayolundan çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Fener Mahallesi, Muratpaşa, Tragger, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan motosiklet otomobile arkadan çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kontrolden çıkan motosiklet otomobile arkadan çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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