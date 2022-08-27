Geçici olarak bir şeridi trafiğe kapatılan yol, kazaya karışan otomobil ve motosikletin karayolundan çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika › 3. Sayfa › Kontrolden çıkan motosiklet otomobile arkadan çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

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