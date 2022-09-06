Genç motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kaza anı kamerada - Son Dakika
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Genç motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kaza anı kamerada

06.09.2022 15:37
Genç motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kaza anı kamerada

Antalya'da kullandığı motosikletin otomobil ile çarpışması sonucu hastanede hayatını kaybeden genç sürücünün kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Antalya'da kullandığı motosikletin otomobil ile çarpışması sonucu hastanede hayatını kaybeden genç sürücünün kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Oğullarının yüzünü son kez morgda gören anne ve babanın feryatları yürekleri dağladı. Anne iki elini havaya açarak, " Allah'ım içimi söndür ya Rabbi, içimin ateşini söndür" diyerek ağladı.

Kaza, Muratpaşa ilçesi Güzeloba 1870 Sokak kanal yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 00.30 saatlerinde Ö .G idaresindeki 07 HG 860 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 07 AKK 294 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosikletten fırlayan sürücü Cavit Özyiğit (22) ağır yaralandı. Yoldan geçen sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sağlık ekipleri motosiklet sürücüsünü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen Cavit Özyiğit hayatını kaybetti. Bir arkadaşının düğününden döndüğü öğrenilen Özyiğit'in cenazesi Adli Tıp morgunda yapılan otopsinin ardından aile ve yakınlarına teslim edildi.

Oğlunun yüzünü son kez gören anne Ayfer, iki elini havaya açarak " Allah içimi söndür yarabbi, içimin yangınını söndür yarabbi" diye feryat etti.

Yakınları tarafından güçlükle ayakta tutulan baba Ali Özyiğit,," Oğlum, yiğidim gitti, Cavit'im, oğlum, yavrum yandım ben" diye gözyaşlarına boğuldu.

Plastik doğrama işi ile uğraşan Cavit Özyiğit'in cenazesinin Güzeolaba Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

"Kaza anı kamerada"

Kaza anları ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde motosikletin otomobil ile çarpıştığı anlar ve parçaların havaya savrulduğu anlar yer aldı.

Öte yandan kaza sonrası yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerinde Cavit'in yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı anlar yansıdı. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Motosiklet, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Genç motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kaza anı kamerada - Son Dakika

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