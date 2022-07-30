Direğe çarpan motosikletin sürücüsü öğretmen öldü - Son Dakika
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Direğe çarpan motosikletin sürücüsü öğretmen öldü

30.07.2022 10:38
Direğe çarpan motosikletin sürücüsü öğretmen öldü

ANTALYA'da kullandığı motosikletle aydınlatma direğine çarpan fizik öğretmeni ve müzisyen Hakkı Sucugil (36), yaşamını yitirdi.

ANTALYA'da kullandığı motosikletle aydınlatma direğine çarpan fizik öğretmeni ve müzisyen Hakkı Sucugil (36), yaşamını yitirdi.

Kaza, sabah erken saatlerde Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Fizik öğretmeni ve aynı zamanda müzisyenlik yapan Hakkı Sucugil, kontrolünü kaybettiği 07 ALU 287 plakalı motosikletiyle aydınlatma direğine çarptı. Sucugil, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Hakkı Sucugil'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Direğe çarpan motosikletin sürücüsü öğretmen öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Direğe çarpan motosikletin sürücüsü öğretmen öldü - Son Dakika
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