MOTOSİKLETLE ÇÖP KAMYONUNUN ALTINDA KALDI - Son Dakika
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MOTOSİKLETLE ÇÖP KAMYONUNUN ALTINDA KALDI

08.09.2022 12:27

Antalya'da kullandığı motosikletle çöp kamyonunun altında kalan Okan Şahin (39) hayatını kaybetti.

Antalya'da kullandığı motosikletle çöp kamyonunun altında kalan Okan Şahin (39) hayatını kaybetti. Kaza sonrası Şahin'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, kamyon sürücüsü Faruk M. (28), gözaltına alındı. Kaza, sabah saatlerinde Kepez ilçesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde meydana geldi. 07 ATC 807 plakalı motosikleti ile seyir halindeki Okan Şahin, Faruk M.(28) yönetimindeki Kepez Belediyesi'ne ait 07 BBJ 288 plakalı çöp kamyonu ile çarpıştı. Kazada Şahin, çöp kamyonun altında kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin güvenlik şeridiyle önlem aldığı yolda sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Okan Şahin'in hayatının kaybettiğini tespit etti. Kaza yerindeki incelemenin ardından cenaze Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, kamyon sürücüsü Faruk M. gözaltına alındı.(DHA)

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Kaynak: DHA

Adli Tıp Kurumu, Okan Şahin, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MOTOSİKLETLE ÇÖP KAMYONUNUN ALTINDA KALDI - Son Dakika

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