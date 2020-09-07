Antalya'da kullandığı traktörden düşen sürücü öldü - Son Dakika

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Korkuteli Devlet Hastanesine kaldırılan Oral, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ali Oral (74) tarladan evine dönmek için 07 RT 243 plakalı traktörle yola çıktı. Yeşiloba Mahallesi'nde traktörden düşerek altında kalan Oral, yaralandı.

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