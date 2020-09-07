Antalya'da kullandığı traktörden düşen sürücü öldü - Son Dakika

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, kullandığı traktörün altında kalan kişi yaşamını yitirdi.
Ali Oral (74) tarladan evine dönmek için 07 RT 243 plakalı traktörle yola çıktı. Yeşiloba Mahallesi'nde traktörden düşerek altında kalan Oral, yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Korkuteli Devlet Hastanesine kaldırılan Oral, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 19:03 - Kaynak: AA
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