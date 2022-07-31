Metruk binada şüpheli ölüm - Son Dakika
Üye Girişi

Metruk binada şüpheli ölüm

31.07.2022 12:09
Metruk binada şüpheli ölüm

Antalya'da kullanılmayan metruk binada bir kişinin cansız bedeni bulundu.

Antalya'da kullanılmayan metruk binada bir kişinin cansız bedeni bulundu. 25 yaşında olduğu tahmin edilen şahsın üzerinden kimlik çıkmadı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 10.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 2863 Sokak üzerindeki metruk bir binada meydana geldi. Bina önünden geçen vatandaşlar içeride bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. Seslenmelerine rağmen şahıstan cevap alamayan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbarla bölgeye gelen sağlık ve polis ekipleri yerde yatan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Üzerinden kimlik çıkmayan şahsın 25 yaşlarında olduğu ve mahalle halkı tarafından Serkan ismi ile tanındığı öğrenildi. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor. - ANTALYA

YORUMLAR
500
GİRİŞLERİ BETONLA KAPATILAN EVİN KAPISINDA ÖLÜ BULUNDU GİRİŞLERİ BETONLA KAPATILAN EVİN KAPISINDA ÖLÜ BULUNDU Antalya'da motosiklet refüje çarptı: 2 yaralı Antalya'da motosiklet refüje çarptı: 2 yaralı
Kaynak: İHA

Muratpaşa, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Metruk binada şüpheli ölüm - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:00 Sürücüsünün alkollü olduğu kamyonet ile yolcu minibüsü çarpıştı: 12 yaralı
22:56 DEVA Partisi lideri Babacan'dan Erdoğan'ın "O makamlara layık oldukları için gelmediler" sözlerine cevap: Neden istifa ettiğimde kal diye ısrar ettin
22:42 Trabzonspor, Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek Süper Kupa'nın sahibi oldu
22:17 Fenerbahçe'de ilk 11'de düşünülmeyen Serdar Dursun, kendisine kulüp aramaya başladı!
22:00 Ankara'da üç farklı alevi kurumuna saldırı gerçekleşti! Kaçan şüpheli yolda yakalandı
21:54 AK Partili Hamza Dağ EYT için tarih verdi: 2022 sonu veya 2023 başına kadar sorun çözülecek
21:53 ABD Başkanı Joe Biden'ın koronavirüs testi ikinci kez pozitif çıktı! Tekrar karantinaya girecek
21:39 Beşiktaş, Vodafone Park'ta oynanan hazırlık karşılaşmasında Sampdoria ile berabere kaldı!
21:33 Erdoğan'ın açıkladığı fındık alım fiyatına Meral Akşener'den tepki geldi: Sanırsınız müjde
21:21 Liverpool, Manchester City'i 3-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2022 12:09:39. #1.13#
SON DAKİKA: Metruk binada şüpheli ölüm - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement