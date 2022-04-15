Antalya'da kullanılmayan tarihi yapı yandı, mahalle muhtarı isyan etti - Son Dakika
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Antalya'da kullanılmayan tarihi yapı yandı, mahalle muhtarı isyan etti

15.04.2022 13:58
Antalya'da kullanılmayan tarihi yapı yandı, mahalle muhtarı isyan etti

Antalya'da koruma altındaki kullanılmayan ahşap evde çıkan yangın güçlükle söndürüldü.

Antalya'da koruma altındaki kullanılmayan ahşap evde çıkan yangın güçlükle söndürüldü. Mahalle muhtarı bu tür yapıların sık sık yandığını belirterek, yetkililerden yardım istedi.

Yangın öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Haşim İşcan Mahallesi 1300 Sokak'taki kullanılmayan tarihi bir evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, tarihi evden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangının bitişiği ve yanındaki yapılara sıçramaması muhtemel bir büyük yangını önledi. Yangını madde bağımlılarının çıkardığı ileri sürüldü. İtfaiye ekipleri çökme tehlikesine rağmen çatısına çıktıkları yapıda soğutma çalışması yaptı. Ayrıca yapının dışına sprey boya ile çok sayıda yazının yazıldığı görüldü.

"Korkuyla yaşıyoruz"

Yangın yerine gelen Haşim İşcan Mahalle Muhtarı Halil Ay, "Biz bu yangınlara artık şaşırmıyoruz. Bu tarz binalar temizlenmediği sürece biz çok yangınla karşılaşırız. Artık bu yangınların bitmesini istiyoruz. Bu yerlerin kaldırılmasını, temizlenmesini istiyoruz. Bıktık bu metruk evlerden, giren çıkan belli değil. Bu evlere ya sahip çıkılsın ya da sahiplerine bir yaptırım yapılsın. Böylece evleri bırakıp gidiyorlar. Derdini de mahalleli çekiyor. İnsanlarımız evinde rahat uyusun. Daha büyük tehlikeler bekliyor bizi. İnsanlar rahat uyusun evinde biz bıktık bu evlerden mahalleli olarak korkuyla yaşıyoruz. 13-14 tane daha metruk ev var. Antalya'nın göbeği burası. Turistler gezdiği zaman biz utanıyoruz. Bir an önce bu binaların kaldırılmasını istiyoruz" dedi. - ANTALYA

Antalya'da kullanılmayan tarihi yapı yandı, mahalle muhtarı isyan etti
Antalya'da kullanılmayan tarihi yapı yandı, mahalle muhtarı isyan etti
Antalya'da kullanılmayan tarihi yapı yandı, mahalle muhtarı isyan etti
Antalya'da kullanılmayan tarihi yapı yandı, mahalle muhtarı isyan etti
Antalya'da kullanılmayan tarihi yapı yandı, mahalle muhtarı isyan etti
Antalya'da kullanılmayan tarihi yapı yandı, mahalle muhtarı isyan etti

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Haşim İşcan, İtfaiye, Antalya, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da kullanılmayan tarihi yapı yandı, mahalle muhtarı isyan etti - Son Dakika


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