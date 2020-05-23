Antalya'da kum zambakları uyarıcı tabela ve şeritlerle korunuyor - Son Dakika

Antalya'da kum zambakları uyarıcı tabela ve şeritlerle korunuyor

Antalya Büyükşehir Belediyesince, nesli tükenme tehlikesi altındaki kum zambakları, doğal yaşam alanı olan Lara Sahili'nde koruma altına alındı.

Antalya Büyükşehir Belediyesince, nesli tükenme tehlikesi altındaki kum zambakları, doğal yaşam alanı olan Lara Sahili'nde koruma altına alındı. Görüntüsü ve kokusuyla görenleri etkileyen kum zambakları, ağustos ve eylül ayında açtıkları çiçeklerle Lara plajlarına renk katıyor. Belediye ekiplerince plajlarda zambaklara basılmasını ve zarar verilmesini engellemek amacıyla bilgilendirme tabelaları asıldı, zambakların bakımı yapılarak etrafına şerit çekildi. "Kum Zambağı Doğal Yetişme Alanındasınız" yazılı tabelalarda, kum zambaklarının Akdeniz ülkelerinde ve Karadeniz'in güney kıyılarında yetiştiği, türün tehlike altında olduğu, kum zambaklarının ülke dışına çıkarılmasının yasak olduğu bildiriliyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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