Antalya'da kumar baskınında 12 bin 733 TL para cezası - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da kumar baskınında 12 bin 733 TL para cezası

13.03.2022 21:24
Antalya'da kumar baskınında 12 bin 733 TL para cezası

Antalya'nın Aksu ilçesinde düzenlenen kumar operasyonunda 7 şahsa toplamda 12 bin 733 TL para cezası verildi.

Antalya'nın Aksu ilçesinde düzenlenen kumar operasyonunda 7 şahsa toplamda 12 bin 733 TL para cezası verildi.

Edinilen bilgiye göre; Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Karaöz Mahallesinde İ.T. isimli şahsın ikametinde kumar oynatıldığı bilgisi alınması üzerine düzenlenen operasyonda 7 şahsın kumar oynadığı tespit edildi. Olayla ilgili olarak nöbetçi cumhuriyet savcısına bilgi verilerek alınan talimat doğrultusunda ev sahibi İ.T. isimli şahıs hakkında Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlama suçundan adli işlem başlatıldı.

Ayrıca kumar oynayan 7 şahıs hakkında Kabahatler Kanununun 34. Maddesine istinaden (Kumar Oynamak) kişi başı bin 819 TL olmak üzere toplamda 12 bin 733 TL para cezası kesildi. - ANTALYA

Antalya'da kumar baskınında 12 bin 733 TL para cezası

YORUMLAR
500
Fatsa'da kumar oynarken yakalanan 5 şahsa 9 bin TL ceza Fatsa'da kumar oynarken yakalanan 5 şahsa 9 bin TL ceza Ev satın almak istedi, elinde imzaladığı boş senetle kaldı- 87 bin liraya anlaştığı ev için 84 bin 400 lira elden para veren turizm çalışanı, kalan 2... Ev satın almak istedi, elinde imzaladığı boş senetle kaldı- 87 bin liraya anlaştığı ev için 84 bin 400 lira elden para veren turizm çalışanı, kalan 2...

Türk Lirası, Para Cezası, Antalya, Kumar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da kumar baskınında 12 bin 733 TL para cezası - Son Dakika


Son Dakika
21:28 İnternetten tanıştığı kadınla birlikte olduğu esnada bıçaklandı: Kasım Süleymani'nin intikamı için yaptım
21:05 Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor'u 5-2 yendi
20:57 Galatasaray'a karşı oynayacak Beşiktaş'ın kadrosunda 6 futbolcu yok
20:20 Cübbeli Ahmet Hoca'dan Serdar Tuncer'e çok konuşulacak sözler: Reyting istiyorsan kalçasını açan birini bul
20:17 Ekrem İmamoğlu İBB işçilerine uygulanan zam oranını açıkladı: Enflasyona ezdirmeyeceğiz
20:14 Rıdvan Dilmen fitili ateşledi! Bir hakemin geri çağırılacağını iddia etti
19:48 Altay Bayındır'dan bir ilk! İlk golde asist yaptı
19:38 Bugün Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 138 kişi hayatını kaybetti, 17 bin 426 yeni vaka tespit edildi
19:11 Galatasaray'ın teknik direktörüne İspanyollardan hakaret! Soruya verdiği cevap ortalığı karıştırdı
19:06 Alanyaspor-Fenerbahçe maçı başladı! Canlı anlatım haberimizde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2022 21:37:57. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya'da kumar baskınında 12 bin 733 TL para cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement