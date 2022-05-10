Antalya'da kumar operasyonu - Son Dakika

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir evde kumar oynadığı belirlenen kişilere ve bu kişilere yer temin ettiği tespit edilen ev sahibine cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Lara bölgesinde bir evde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Eve düzenlenen operasyonda, kumar oynayan kişiler ile 32 iskambil kağıdı, 30 poker pulu, 86 renkli para kartı ve 10 bin Türk lirası yakalandı.

Kumar oynadığı tespit edilen kişiler hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında ceza uygulanırken ev sahibi hakkında ise "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem yapıldı.