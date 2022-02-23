Antalya'da kumar operasyonunda 6 kişiye 10 bin 914 lira ceza uygulandı - Son Dakika

Antalya'nın Serik ve Kemer ilçelerinde kumar oynayan ve bu kişilere yer sağlayan 6 kişiye 10 bin 914 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kemer ve Serik ilçelerinde bazı iş yerlerinde kumar oynandığının tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldı.

İş yerlerine yapılan operasyonlarda 6 kişi suçüstü yakalandı.

Operasyonda, bir miktar paraya, çeşitli oyun kartları ve taşlara el koyuldu.

İş yerinde kumar oynayan ve oynanmasına yer sağlayan 6 şüpheliye toplam 10 bin 914 lira para cezası uygulandı.