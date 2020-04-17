Antalya'da kumar oynanan 13 adres mühürlendi, 382,536 TL idari ceza uygulandı - Son Dakika

Antalya'da Korona virüs kapsamında kapatılmasına karar verilen kahvehane ve okey salonu gibi alanlara düzenlenen operasyonda 15 şahıs hakkında adli, 108 şahıs hakkında idari ceza uygulandı. Ayrıca 13 adres mühürlendi.

Antalya genelinde 15 Mart - 15 Nisan tarihleri arasında, Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu kararlarınca kapatılan kahvehane, depo, okey salonu, dernek lokalleri ve apartman dairelerinde kumar oynatıldığı tespit edilen ve salgın hastalıkla ilgili kurul kararlarına riayet etmeyen işyerleri ve şahıslara yönelik olarak Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği görevlilerince operasyon gerçekleştirildi.

15 şahıs hakkında adli, 108 şahıs hakkında da Kabahatler Kanununun 34. ve 32. maddeleri ile 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince toplamda 382,536 TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca yapılan denetimlerde çok sayıda poker pulu, iskambil kağıdı ve çetelelere el konularak toplamda 13 adresin mühürlenmesi sağlandı. - ANTALYA