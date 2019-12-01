Son Dakika Haberleri: Antalya'da kumar oynayan 107 kişiye 34 bin lira ceza
Son Dakika Güncel Antalya'da kumar oynayan 107 kişiye 34 bin lira ceza - Son Dakika

Antalya'da kumar oynayan 107 kişiye 34 bin lira ceza

6 saat önce

Antalya'da düzenlenen kumar operasyonunda, kumar oynatan 13 kişi hakkında adli işlem uygulanırken, kumar oynayan 107 kişiye 34 bin 250 lira para cezası kesildi.

Antalya'da kumar oynayan 107 kişiye 34 bin lira ceza, System.String[]

Antalya'da düzenlenen kumar operasyonunda, kumar oynatan 13 kişi hakkında adli işlem uygulanırken, kumar oynayan 107 kişiye 34 bin 250 lira para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince son bir haftada il merkezinde 10 farklı adrese kumar operasyonları düzenlendi.

Operasyonlarda 10 bin lira, 8 bilgisayar, 5 televizyon, çok sayıda modem, telefon ve kameraya el konuldu.

Kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan 13 kişi hakkında adli işlem uygulanırken, kumar oynadığı tespit edilen 107 kişiye ise 34 bin 250 lira ceza kesildi.

Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 04:36 Kaynak: AA
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