Antalya'da kumar oynayan 107 kişiye 34 bin lira ceza

Antalya'da düzenlenen kumar operasyonunda, kumar oynatan 13 kişi hakkında adli işlem uygulanırken, kumar oynayan 107 kişiye 34 bin 250 lira para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince son bir haftada il merkezinde 10 farklı adrese kumar operasyonları düzenlendi.

Operasyonlarda 10 bin lira, 8 bilgisayar, 5 televizyon, çok sayıda modem, telefon ve kameraya el konuldu.

Kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan 13 kişi hakkında adli işlem uygulanırken, kumar oynadığı tespit edilen 107 kişiye ise 34 bin 250 lira ceza kesildi.