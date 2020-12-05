Antalya'da kumar oynayan 12 kişiye 28 bin 875 lira ceza kesildi - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kumar oynayan 12 kişiye toplam 28 bin 875 lira ceza uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronovirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri denetimleri sırasında bir iş yerinde kumar oynandığını belirledi.

İş yerinde yapılan aramada kumar oynamada kullanılan oyun masası, iskambil kağıtları ve pullar ele geçirildi.

Dükkandaki 12 kişiye, kumar oynamak ve Kovid-19 salgını dolayısıyla uygulanan sosyal mesafe kuralını ihlalden toplan 28 bin 875 lira ceza verildi.