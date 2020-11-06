Antalya'da kumar oynayan 43 kişiye para cezası - Son Dakika

Antalya'da kumar oynayan kişilere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine aykırı hareket etmekten para cezası verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kumar oynatıldığı belirlenen Kepez ilçesi Göksu Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, Kovid-19 tedbirlerine uymayan, 41'i kumar oynayan 43 kişiye toplam 185 bin 675 lira para cezası uygulandı.
Kumar oynamada kullanılan malzemelere de el konuldu.
- Kaynak: AA
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