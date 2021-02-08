Antalya'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerine uymayan 10 kişiye para cezası kesildi - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 10 kişiye 57 bin 10 lira ceza uygulandı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kumar oynatıldığı ihbarı üzerine Milli Egemenlik Mahallesi'ndeki bir ikamete operasyon düzenledi.

Operasyonda, kumar oynadığı tespit edilen 10 kişi yakalandı.

Bu kişilere, kumar oynadıkları ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 57 bin 10 lira ceza verildi.