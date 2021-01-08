Antalya'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal edenlere 46 bin 674 lira ceza - Son Dakika

Antalya'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal edenlere 46 bin 674 lira ceza
08.01.2021 11:13
Antalya'nın Finike ilçesinde kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 9 kişiye 46 bin 674 lira ceza uygulandı.
Antalya'nın Finike ilçesinde kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 9 kişiye 46 bin 674 lira ceza uygulandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskele Mahallesi'ndeki evin arkasında kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Adrese düzenlenen operasyonda 9 kişiye kumar oynadıkları ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 46 bin 674 lira ceza kesildi.
Ayrıca iki ev sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.
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