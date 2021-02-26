Antalya'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 10 kişiye para cezası verildi - Son Dakika

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 10 kişiye 51 bin 519 lira ceza uygulandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyobası Mahallesi'ndeki bir evde kumar oynandığı bilgisine ulaştı.

Adrese düzenlenen operasyonda, 10 kişi yakalandı.

Kumar oynadıkları ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 10 kişiye 51 bin 519 lira ceza kesildi.