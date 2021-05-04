Antalya'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 16 kişiye para cezası kesildi - Son Dakika

Antalya'nın Kepez ilçesinde, kıraathanede kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 16 kişiye 71 bin 376 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Emek Mahallesi'nde kumar oynandığını tespit ettikleri E.Y.A'nın işlettiği işyerine operasyon düzenledi.

Kıraathanede kumar oynadığı ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettiği belirlenen 16 kişiye 71 bin 376 lira ceza kesildi.

E.Y.A. hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem yapıldı.