Antalya'da Kumköy sahilindeki çardaklar kaldırılıyor - Son Dakika

Aksu ilçesinde 5 yıldızlı otellere yakın bölgedeki kumsala, yaz aylarında tatil için kurulan çardaklar kaldırılıyor.

Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, AA muhabirine, Kumköy sahilinde ilçe sakinlerinin dışında dışarıdan gelen insanların kurduğu çardak sayısının atmasıyla doğal hayatın durumdan olumsuz etkilendiğini belirtti.

Bölge halkının yıllardır, yaz döneminde oraya gidip, yaşadığını dile getiren Şahin, daha önce ciddi sorunlar yaşanmadığını ancak çardak sayısının artmasıyla çevre kirliliği başta olmak üzere çeşitli problemlerle karşı karşıya kaldıklarını kaydetti.

Bölgenin caretta carettaların yuvalanma ve doğal sit alanı olduğunu anımsatan Şahin, bu doğrultuda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca bölgedeki çardakların yıkılması yönünde karar alındığını bildirdi. Kararın kendilerine ulaştığını aktaran Şahin, "Çardak sahiplerine kaldırmaları yönünde 26 Ocak'a kadar süre tanındı. Yıkılmayan çardaklar hakkında da gereği yapılacak." dedi.

Bölge halkıyla diyalog halinde olduklarını belirten Şahin, bazı sakinlerin çardaklarını kaldırdığını ifade etti.

Bölgede yapılacak çalışma hakkında ise henüz net bir karar alınmadığını söyleyen Şahin, "Önce bu sorunu çözmeyi planlıyoruz. Daha sonra yine mahalle sakinleri ile bir araya gelip, yasalar çerçevesinde neler yapılabileceğini konuşuruz." diye konuştu.