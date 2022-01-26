Üye Girişi
Antalya'da Kumköy sahilindeki çardakların yıkımı ertelendi - Son Dakika

Antalya'da Kumköy sahilindeki çardakların yıkımı ertelendi

26.01.2022 13:03
Antalya'da Kumköy sahilindeki çardakların yıkımı ertelendi

Antalya'nın Aksu ilçesinde 5 yıldızlı otellere yakın bölgedeki kumsalda, yaz aylarında tatil amacıyla kurulan çardakların yıkılması için alınan karar ertelendi.

Antalya'nın Aksu ilçesinde 5 yıldızlı otellere yakın bölgedeki kumsalda, yaz aylarında tatil amacıyla kurulan çardakların yıkılması için alınan karar ertelendi.

Kundu Turizm Merkezi'ndeki Aksu Nehri ve Beşgöz Deresi arasındaki 1,2 kilometrelik Kumköy sahiline kurulan 500'e yakın çardağın, bölgenin 1. derece doğal sit alanı içinde yer alması ve caretta carettaların üreme alanı olması nedeniyle yıkılmasına karar verildi.

Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, AA muhabirine, normal şartlarda yıkımın bugün yapılacağını ancak hava şartları nedeniyle bu çalışmayı ertelediklerini söyledi.

Yıkım kararını vatandaşlara bildirdiklerini belirten Şahin, "Kırıp dökmeyelim istiyoruz, vatandaşların çardakları kendilerinin kaldırmasını bekleyeceğiz. Karar ne zamana kadar sürer bilmiyoruz, duruma göre hareket edeceğiz." dedi.

Bölgedeki çardak sahibi Nurgül Ekici ise çardaklarının yıkılma kararına tepki göstererek, 15 senedir yaz aylarında hastalıklarına şifa bulmak için bölgeye geldiklerini söyledi.

Sahilde caretta carettalara zarar vermediklerini belirten Ekici, "Yumurtadan çıkan yavruların alanlarını belirliyoruz, yollarını kaybeden carettaları denize ulaştırıyoruz. Carettalara insanların ve köpeklerin zarar vermesine engel oluyoruz." dedi.

YORUMLAR
500

Halil Şahin, Antalya, Turizm, Kumköy, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da Kumköy sahilindeki çardakların yıkımı ertelendi - Son Dakika


Ekrem İmamoğlu'na soruldu: Tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama yapmak için neden o kadar bekledi? Ekrem İmamoğlu'na soruldu: Tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama yapmak için neden o kadar bekledi?         
13:04
Gece ekmek, gündüz yağ kuyruğuna giriyorlar! Dondurucu soğukta saatlerce sıra beklediler Gece ekmek, gündüz yağ kuyruğuna giriyorlar! Dondurucu soğukta saatlerce sıra beklediler         
13:00
Koronavirüse yakalanan Pelin Akil: Umarım kızlarıma bir şey olmaz Koronavirüse yakalanan Pelin Akil: Umarım kızlarıma bir şey olmaz         
12:54
Usta oyuncu Fatma Girik'in cenaze programı netleşti Usta oyuncu Fatma Girik'in cenaze programı netleşti         
12:30
Şarkıcı Kaan Tangöze de Sezen Aksu polemiğine dahil oldu: Yasak elmayı yemediler mi? Şarkıcı Kaan Tangöze de Sezen Aksu polemiğine dahil oldu: Yasak elmayı yemediler mi?         
12:06
THY, öğlene kadar 131 sefer yapacak! İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar normale dönüyor THY, öğlene kadar 131 sefer yapacak! İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar normale dönüyor         
11:12
Mehmet Boynukalın kar yağışını da Sezen Aksu'ya bağladı: Hz. Adem'e yapılan hakareti savunanı Allah karla çarpar Mehmet Boynukalın kar yağışını da Sezen Aksu'ya bağladı: Hz. Adem'e yapılan hakareti savunanı Allah karla çarpar         
11:08
Suriye rejimi, ülkeden kaçanlar dahil tüm asker kaçakları için genel af ilan ettiğini duyurdu Suriye rejimi, ülkeden kaçanlar dahil tüm asker kaçakları için genel af ilan ettiğini duyurdu         
11:07
6 çocuk babası, otomobilin içinde kurşunlandı! Olay yerinde hayatını kaybetti 6 çocuk babası, otomobilin içinde kurşunlandı! Olay yerinde hayatını kaybetti         
10:21
16 yaşındaki kıza Muay Thai hocasından iğrenç taciz! Hareket gösterme bahanesiyle sıkıştırıp saldırmış 16 yaşındaki kıza Muay Thai hocasından iğrenç taciz! Hareket gösterme bahanesiyle sıkıştırıp saldırmış         
09:02
Ekran maceraları erken bitti! Elkızı ve Annemizi Saklarken dizileri final yapıyor Ekran maceraları erken bitti! Elkızı ve Annemizi Saklarken dizileri final yapıyor         
08:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarıyla Sedef Kabaş tweetlerini değerlendirdi: Güzel bir ivme yakaladık Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarıyla Sedef Kabaş tweetlerini değerlendirdi: Güzel bir ivme yakaladık         
08:07
"Lanetli" denilen mezarı açan bilim insanları: Bu bebeğin burada olması imkansız "Lanetli" denilen mezarı açan bilim insanları: Bu bebeğin burada olması imkansız         
18:22
Husumetlisinin yüzünü kadın fotoğrafına montajlayan adam öldürüldü! Husumetlisinin yüzünü kadın fotoğrafına montajlayan adam öldürüldü!         
17:34
Dünyanın gündemine oturdu! Annesi evden kaçan Neymar, katil olmanın eşiğinden döndü Dünyanın gündemine oturdu! Annesi evden kaçan Neymar, katil olmanın eşiğinden döndü         
17:29
Kar cuma günü gidiyor, yerini ise yağmura bırakacak! Kar cuma günü gidiyor, yerini ise yağmura bırakacak!         
16:58
"Oğlumla uğraşırken mücadele edemedik" diyen Ahu Kahraman Yıldırım, evliliğiyle ilgili kötü haberi verdi: Ayrılmak istedim "Oğlumla uğraşırken mücadele edemedik" diyen Ahu Kahraman Yıldırım, evliliğiyle ilgili kötü haberi verdi: Ayrılmak istedim         
16:17

Son Dakika Haberleri
13:01 AK Parti'den 3. İttifak yorumu: Millet İttifakı kurduruyor, amaç HDP kamburundan kurtulmak
12:59 Gece ekmek, gündüz yağ kuyruğuna giriyorlar! Dondurucu soğukta saatlerce sıra beklediler
12:55 Alanya 53 yıl sonra karla tekrar tanıştı, vatandaşlar şaşkına döndü
12:53 Koronavirüse yakalanan Pelin Akil: Umarım kızlarıma bir şey olmaz
12:48 Son Dakika! Gazeteci Sedef Kabaş'ın tutukluluğuna yönelik yapılan itiraz kabul edilmedi
12:39 Son Dakika: İBB Başkanı İmamoğlu'ndan yemek yediği görüntü hakkında yeni açıklama: Gizli bir görüşme değildi, kamuya açık alandı.
12:36 Omicron varyantı hız kesmeden yayılıyor! Siirt'te yoğun bakım ve çocuk servisleri doldu taştı
12:31 Dünyanın en zengin 10 insanından 9'unun serveti mum gibi eridi! Tek yükselen Warren Buffet oldu
12:30 Usta oyuncu Fatma Girik'in cenaze programı netleşti
12:06 Şarkıcı Kaan Tangöze de Sezen Aksu polemiğine dahil oldu: Yasak elmayı yemediler mi?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2022 13:08:29. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya'da Kumköy sahilindeki çardakların yıkımı ertelendi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement