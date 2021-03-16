Antalya'da kupada derbi heyecanı - Son Dakika

Antalya'da kupada derbi heyecanı

16.03.2021 10:13
Antalya'da kupada derbi heyecanı, System.String[]

Antalya derbisinde gözler bu kez kupaya çevrildi.

Antalya derbisinde gözler bu kez kupaya çevrildi. Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında karşı karşıya gelen Fraport TAV Antalya spor ile Aytemiz Alanyaspor, yarın Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında kozlarını paylaşacak.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray'ı eleyen Aytemiz Alanyaspor ile Demir Grup Sivasspor'u kupa dışına iten Fraport TAV Antalyaspor, yarı finalde Antalya derbisinde karşı karşıya gelecek. Kupanın 5'inci turunda Adanaspor'u, son 16 turunda BB Erzurumspor'u eleyen Alanyaspor, çeyrek finalde ise Galatasaray'ı yenerek yarı finale yükselmişti. İlk kez 2016-2017 sezonunda Süper Lig'e çıkan Alanyaspor, ligdeki başarılı performansının yanı sıra kupada da geçen sezon kulüp tarihinde ilk kez final oynama başarısı gösterdi. Kupada 4'üncü turda Pendikspor'u, 5'inci turda Beypiliç Boluspor'u, son 16 turunda Bursaspor'u eleyen Fraport TAV Antalyaspor ise çeyrek finalde Demir Grup Sivasspor ile eşleşti. Çeyrek finalde Sivas deplasmanında rakibini 1-0 yenen kırmızı-beyazlılar, adını yarı finale yazdıran taraf oldu. Alanyaspor ile Antalyaspor geçen sezon da çeyrek finalde aynı rakipleri eleyip, yarı finalde yine karşılaşmıştı. Geçen sezonun yarı finalinde Antalyaspor'u eleyen Alanyaspor, tarihindeki ilk kupa finalinde Trabzonspor'a mağlup olmuştu.

YARI FİNAL ÖNCESİ LİGDE KARŞILAŞTILARSpor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Alanya'da oynanan maçta Alanyaspor ve Antalyaspor, yarı finalin provasında karşı karşıya gelmiş, Alanyaspor evinde rakibini 4-0 gibi net bir skorla geçmeyi başarmıştı. İki takım arasında Süper Lig, 1'inci Lig ve Türkiye Kupası'nda oynanan maçlarda Alanyaspor'un 7, Antalyaspor'un ise 5 galibiyeti bulunuyor. İki karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.DERBİ YARIN OYNANACAKAynı kentin iki takımının yarı finalde karşılaşması futbolseverleri de heyecanlandırdı. İki kardeş kulübün derbi karşılaşması öncesi kentin bazı yerlerine Antalyaspor bayrakları asıldı. Alanya'yı da kent merkezinde olduğu gibi heyecan sardı. Alanyasporlu futbolseverler de yarın saat 20.45'te Antalya Stadyumu'nda oynanacak ve kaybedenin eleneceği karşılaşmayı heyecanla bekliyor.MUSTAFA YILMAZ: KULÜBÜMÜZE KUPAYI GETİRMEK İSTİYORUZFraport TAV Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Yılmaz, geçen sezon oynanan yarı final karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor'un finale yükselen taraf olduğunu hatırlattı. Yılmaz, "Aslında dejavu yaşanıyor. Geçen sene de yarı finalde Alanyaspor ile oynamıştık. Bu sene o dejavu yaşanmaz. Biz öncelikle finale çıkmak istiyoruz. Antalyalıların beklentisi bu. Benim de Antalyaspor Başkanı olarak beklentim bu. Finalde de şehrimize, kulübümüze kupayı getirmek istiyoruz. Antalya şehrinin bu kupaya çok ihtiyacı var" dedi."ALANYA'YA KUPA YAKIŞIR"Alanyaspor taraftarı Onur Ekici (41) ise bu sene daha tecrübeli olduklarını ve kupanın Alanya'ya gelmesini istediklerini söyledi. Ekici, "Geçen tur Galatasaray'ı eledik, bu turda rakibimiz Antalyaspor. O da bizim takımımız. Geçen sene de Antalya ile kupada eşleşmiştik, turu geçmiştik. Bu sene yine şans, Antalya ile eşleştik. Ben inanıyorum ki bu iki Akdeniz temsilcisinden final oynayan takım Alanya olacak. Biz takımımıza güveniyoruz. Geçen sene geçtiğimiz gibi Antalyaspor'u bu turda eleyip finale gideceğimize inanıyoruz. Finalde geçen sene şansız şekilde Trabzon'a elendik ama bu sene biraz daha tecrübeliyiz. Alanya'ya kupa yakışır. Alanya'ya bu kupanın gelmesini istiyoruz. Biz bu kupayı hak ediyoruz. İnşallah bu sene Türkiye Kupası Alanya'ya gelecek, Akdeniz'e gelecek" diye konuştu."MAÇLARI ÇOK ÖZLEDİK"Tribünleri çok özlediklerini belirten Ekici, "Bazen taraftar grupları olarak takımımızı maça meşalelerle uğurluyoruz ya da yendiğimizde meşalelerle tesislere geri götürüyoruz. Ama gerçekten maçları çok özledik. Eminim futbolcular da bizi çok özledi. Tek hayalimiz artık maçların açılması. Kademeli de olsa artık maçlara girmek istiyoruz, çok özledik" ifadelerini kullandı."PANDEMİYLE FUTBOL FARKLI BİR SEYRE GİRİYOR"Alanyaspor'un en ateşli taraftarlarından olan, Alanya'da gür sesi ve tribünden takımı tezahüratlarla ateşlemesiyle bilinen Turgay Meşe ise "Pandemi dönemiyle beraber Türkiye'de futbol farklı bir seyre giriyor. Biz de elimizden geldiği kadar takımımızı dışarıdan takip edip destekliyoruz. Gönül ister ki tribündeki yerimizi alıp takımımızı oradan desteklemek ama ne yazık ki şu anda pandemi sürecinden dolayı bu şekilde seyretmemiz gerekiyor takımımızı" şeklinde konuştu."İNŞALLAH HEM KUPAYI ALIR HEM DE AVRUPA'YA GİDERİZ"Bu kez kupayı kazanmak istediklerini dile getiren Meşe, şunları söyledi: "Alanyaspor son dönemlerde farklı bir konuma, farklı bir boyuta gelerek, farklı bir güzelliği Türkiye'ye yansıttı. Bu da bizi gerçekten sevindiriyor. Alanyaspor şu anda kupaya oynuyor. Sezondaki hedefimiz kupayı almak. İnşallah da alırız. Yarı finalde Antalyaspor ile karşılaşacağız o da güzel bir sevinç. Bir şehrin iki güzide takımı; başarılı bir futbol sergilenir inşallah. İnşallah iyi oynayan ve kazanan Alanya olur. Alanyasporumuz çok güzel, modern bir futbol oynuyor. İnşallah bu sezon hem kupayı alır hem Avrupa'ya gideriz.""İNŞALLAH KISA SÜREDE BU ÖZLEM BİTER"Koronavirüs salgını nedeniyle maçların uzun süredir seyircisiz oynanmasından dolayı oldukça mutsuz olduklarını ve tribünleri çok özlediklerini anlatan Meşe, şöyle konuştu: "Futbol şöyle bir şey; yöneticisiyle, topçusuyla, malzemecisiyle, tribündeki seyircisiyle beraber bir halka olduğunu düşünüyorum. Bu futbolcu arkadaşlarımızla, yönetimle ya da bu camiada olan insanlarla konuşuyoruz; futbolseverlerle beraber, bir eksikliğin olduğunu düşünüyorum. İnşallah bu pandemi en kısa sürede biter, bu özlem de biter. Bu pandemi de bitmezse artık farklı bir spor dalı mı severiz, farklı bir sporla mı ilgileniriz bilmiyorum ama gerçekten çok özledik. Tabii önce sağlık olsun. Arkadaşlarımızı biz destekliyoruz, sıralamalarda yukarıdalar. Kupada başarılar. Yeri ve zamanı geldiği zaman biz de tribündeki yerimizi alırız, inşallah güzel günler kısa zamanda diyelim."ALANYA 6, ANTALYA 5 DEFA KAZANDIAntalyaspor ile Alanyaspor arasında Süper Lig, 1'inci Lig ve Türkiye Kupası'nda oynanan maçlar, sezonları ve sonuçları şöyle: 1992-1993 Türkiye Kupası (Birinci Tur) Antalyaspor-Alanyaspor: 2-3 (penaltılarla)2014-2015 1. Lig Antalyaspor-Alanyaspor: 0-42014-2015 1. Lig Alanyaspor-Antalyaspor: 0-02016-2017 Süper Lig Alanyaspor-Antalyaspor: 2-12016-2017 Süper Lig Antalyaspor-Alanyaspor: 2-12017-2018 Süper Lig Antalyaspor-Alanyaspor: 3-12017-2018 Süper Lig Alanyaspor-Antalyaspor: 3-22018-2019 Süper Lig Alanyaspor-Antalyaspor: 0-12018-2019 Süper Lig Antalyaspor-Alanyaspor: 3-02019-2020 Süper Lig Alanyaspor-Antalyaspor: 0-02019-2020 Ziraat Türkiye Kupası (Yarı Final İlk Maç): Antalyaspor- Alanyaspor: 0-12019-2020 Ziraat Türkiye Kupası (Yarı Final İkinci Maç): Alanyaspor- Antalyaspor: 4-02019-2020 Süper Lig Antalyaspor-Alanyaspor: 1-02020-2021 Süper Lig Antalyaspor-Alanyaspor: 0-2

2020-2021 Süper Lig Alanyaspor-Alanyaspor: 4-0

Antalya'da kupada derbi heyecanı
Antalya'da kupada derbi heyecanı
Antalya'da kupada derbi heyecanı

Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Antalya, Derbi, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Antalya'da kupada derbi heyecanı - Son Dakika Spor


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