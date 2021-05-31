Üye Girişi
Antalya'da kuraklığa dayanıklı çim üretildi - Son Dakika

Antalya'da kuraklığa dayanıklı çim üretildi

31.05.2021 10:39

YAZ mevsiminde sıcaklığın 40 dereceleri gördüğü Antalya'da park, bahçe ve refüjlerinde kullanılan çimler, kuraklığa dayanıklı hale getirildi.

YAZ mevsiminde sıcaklığın 40 dereceleri gördüğü Antalya'da park, bahçe ve refüjlerinde kullanılan çimler, kuraklığa dayanıklı hale getirildi. 10 kişilik ekip tarafından 1 yılda yetiştirilen 1 milyon fide çim sayesinde su ve elektrikten yüzde 50, bakım ve ilaç masraflarından yüzde 30 tasarruf edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı ilçesindeki 6 dönümlük serada kentin park ve refüjlerini süsleyen bitkileri kendi bünyesinde üretiyor. Renk renk çiçeklerin yanı sıra çim de üreten belediye, tüm dünyanın en büyük sorunu olan kuraklık üzerine çalışıyor. Bitkilerin daha az su ihtiyacının olması için Ar-Ge çalışmaları yapan ve az su tüketen bitkileri tercih eden belediye, en çok kullanılan bitki türü olan çimi ise kuraklığa dayanıklı hale getirdi.

10 KİŞİ 1 MİLYON DAL ÇİM ÜRETTİSerada 1 milyon dal çimi 1 yılda üretip, kentin dört bir yanına yerleştiren Antalya Büyükşehir Belediyesi, su, elektrik, ilaç, bakım masraflarının azalması sayesinde 1 yıl içinde harcama kalemlerinden büyük ölçüde tasarruf etti. Su ve elektrikten yüzde 50, diğer kalemlerden ise yüzde 30 oranında tasarruf eden Antalya Büyükşehir Belediyesi, kuraklığa dayanıklı çim üretimini sürdürüyor.'HEM SUDAN HEM ELEKTRİKTEN TASARRUF SAĞLADIK'Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanı Dr. Çiğdem Hacıoğlu, 1 çim fidesinin 75 kuruş olduğunu, 1 milyon adette 750 bin TL tasarruf sağladıklarını, 10 kişilik ekibin 1 yıl içinde büyük iş başardığını söyledi. Belediyenin kaynaklarını korumak ve daha faydalı işlere harcamak adına kendi bünyelerinde ellerinden geleni yaptıklarını belirten Dr. Hacıoğlu, "Birçok çeşit bitki üretiyoruz. Belediyemize ait park ve bahçeler ile refüjleri bu bitkilerimizle süslüyoruz. Suya ihtiyaç duyuluyor ama bu çimler kuraklığa dayanıklı olduğu için daha az su tüketiyor. Bu şekilde hem sudan hem de suyu elde ettiğimiz sondaj kuyularında kullandığımız elektrikten yüzde 50 tasarruf sağladık. Bakım, ilaçlama ve gübre maliyetlerinden ise yüzde 30 oranında tasarruf sağladık" diye konuştu.

Dr. Hacıoğlu, farklı projelerinin de olduğunu ve belediye kaynaklarının daha faydalı kullanılması konusunda örnek olmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.


Antalya'da kuraklığa dayanıklı çim üretildi
Antalya'da kuraklığa dayanıklı çim üretildi
Antalya'da kuraklığa dayanıklı çim üretildi
Antalya'da kuraklığa dayanıklı çim üretildi
Antalya'da kuraklığa dayanıklı çim üretildi
Antalya'da kuraklığa dayanıklı çim üretildi
Antalya'da kuraklığa dayanıklı çim üretildi
Antalya'da kuraklığa dayanıklı çim üretildi
Antalya'da kuraklığa dayanıklı çim üretildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Çocuk İzleme Merkezi, Antalya, Bahçe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Antalya'da kuraklığa dayanıklı çim üretildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bir süre sırtında taşıdı, durumu ağırlaşınca yere bıraktı! Amcanın yeğenini hayatta tutma çabası Bir süre sırtında taşıdı, durumu ağırlaşınca yere bıraktı! Amcanın yeğenini hayatta tutma çabası Son dakika! Türk-iş ve Hak-iş kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin 4 bin 800 TL'ye çıkmasını talep etti Son dakika! Türk-iş ve Hak-iş kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin 4 bin 800 TL'ye çıkmasını talep etti Fenerbahçe'de kriz kapıda! Emre Belözoğlu görevi reddedebilir Fenerbahçe'de kriz kapıda! Emre Belözoğlu görevi reddedebilir Dünyaca ünlü giyim markası Damat, yüzde 100 Türk şirketi oldu Dünyaca ünlü giyim markası Damat, yüzde 100 Türk şirketi oldu Panathinaikos Başkanı'ndan Fatih Terim'e telefon: Deneyimine ihtiyacımız var! Panathinaikos Başkanı'ndan Fatih Terim'e telefon: Deneyimine ihtiyacımız var! Oyunculuğa ara veren Meryem Uzerli'nin geliri Instagram! Bir reklamdan 259 bin TL kazanıyor Oyunculuğa ara veren Meryem Uzerli'nin geliri Instagram! Bir reklamdan 259 bin TL kazanıyor FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen, MİT operasyonuyla yakalandı ve Türkiye'ye getirildi FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen, MİT operasyonuyla yakalandı ve Türkiye'ye getirildi Wuhan'daki laboratuvarda çekildiği ileri sürülen görüntü olay yarattı: Yarasalar uzmanları ısırmış Wuhan'daki laboratuvarda çekildiği ileri sürülen görüntü olay yarattı: Yarasalar uzmanları ısırmış

Son Dakika Haberleri
12:00 Haluk Levent, Avrupa Şampiyonası'ndan önce Milli Takım'a konser verdi
11:49 Son dakika! Türk-iş ve Hak-iş kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin 4 bin 800 TL'ye çıkmasını talep etti
11:49 Kabine'ye saatler kala yetkili isim toplantıdan çıkabilecek kararları söyledi: Hafta sonu yasakları gevşiyor
11:38 Fenerbahçe'de kriz kapıda! Emre Belözoğlu görevi reddedebilir
11:24 Sütün hacmini artırmak için içine çamaşır suyu katıyorlar
11:16 Panathinaikos Başkanı'ndan Fatih Terim'e telefon: Deneyimine ihtiyacımız var!
11:07 MHP milletvekilleri Hasan Kalyoncu ve Yaşar Karadağ, trafik kazasında yaralandı
11:06 Altın, haftaya düşüşle başladı! Gram fiyatı 521 lira seviyesinden işlem görüyor
11:05 Oyunculuğa ara veren Meryem Uzerli'nin geliri Instagram! Bir reklamdan 259 bin TL kazanıyor
10:59 Türkiye İşçi Partisi, Sedat Peker'in iddialarını araştırmak adına bağımsız bir komisyon kuracak
Haluk Levent, Avrupa Şampiyonası'ndan önce Milli Takım'a konser verdi Haluk Levent, Avrupa Şampiyonası'ndan önce Milli Takım'a konser verdi         
12:00
Polisi peşinden sürükledi, babası bile destek olmadı: Terbiyesizlik yapma Polisi peşinden sürükledi, babası bile destek olmadı: Terbiyesizlik yapma         
11:51
Kabine'ye saatler kala yetkili isim toplantıdan çıkabilecek kararları söyledi: Hafta sonu yasakları gevşiyor Kabine'ye saatler kala yetkili isim toplantıdan çıkabilecek kararları söyledi: Hafta sonu yasakları gevşiyor         
11:49
Sarp Sınır Kapısı'nda, piyasa değeri tam 3 milyon 350 bin lira olan 230 tüp kobra ve arı zehri ele geçti Sarp Sınır Kapısı'nda, piyasa değeri tam 3 milyon 350 bin lira olan 230 tüp kobra ve arı zehri ele geçti         
11:31
Sütün hacmini artırmak için içine çamaşır suyu katıyorlar Sütün hacmini artırmak için içine çamaşır suyu katıyorlar         
11:25
Altın, haftaya düşüşle başladı! Gram fiyatı 521 lira seviyesinden işlem görüyor Altın, haftaya düşüşle başladı! Gram fiyatı 521 lira seviyesinden işlem görüyor         
11:07
Türkiye İşçi Partisi, Sedat Peker'in iddialarını araştırmak adına bağımsız bir komisyon kuracak Türkiye İşçi Partisi, Sedat Peker'in iddialarını araştırmak adına bağımsız bir komisyon kuracak         
11:00
Mangal kavgasında gelin, sopayla başına vuran kayınpederini bıçakladı Mangal kavgasında gelin, sopayla başına vuran kayınpederini bıçakladı         
10:45
İrem Derici, otoparkta şov yapmaya çalışınca yere kapaklandı İrem Derici, otoparkta şov yapmaya çalışınca yere kapaklandı         
10:43
Fenerbahçe'nin yollarını ayırmak istediği Gökhan Gönül, Adana Demirspor'la anlaşmaya vardı Fenerbahçe'nin yollarını ayırmak istediği Gökhan Gönül, Adana Demirspor'la anlaşmaya vardı         
10:41
Kameralar önünde tartışmışlardı! Bakan Çavuşoğlu ile Yunan mevkidaşı sarmaş dolaş Kameralar önünde tartışmışlardı! Bakan Çavuşoğlu ile Yunan mevkidaşı sarmaş dolaş         
09:26
Tüm Türkiye bu toplantıyı bekliyor! Kabine, 1 Haziran sonrasını konuşmak için bugün toplanıyor Tüm Türkiye bu toplantıyı bekliyor! Kabine, 1 Haziran sonrasını konuşmak için bugün toplanıyor         
09:21
Ayasofya'nın eski imamı Boynukalın'dan Ayasofya'nın eski imamı Boynukalın'dan "Taksim Camii" paylaşımı         
09:12
Emekli ve memurların temmuzda yüzde 5.46 zam alması ön görülüyor Emekli ve memurların temmuzda yüzde 5.46 zam alması ön görülüyor         
20:09
Bir dönemin yıldız ismi Tuğba Özay yeni imajını takipçileriyle paylaştı Bir dönemin yıldız ismi Tuğba Özay yeni imajını takipçileriyle paylaştı         
16:17
Korkuluk kırıldı, kavga eden çift balkondan düştü! O anlar kamerada Korkuluk kırıldı, kavga eden çift balkondan düştü! O anlar kamerada         
16:15
Şeyma Subaşı'nın eski futbolcu Ballack'la gece kulübünden yaptığı paylaşım gündemi salladı Şeyma Subaşı'nın eski futbolcu Ballack'la gece kulübünden yaptığı paylaşım gündemi salladı         
15:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2021 12:05:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'da kuraklığa dayanıklı çim üretildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement