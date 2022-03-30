Antalya'da kural ihlali yapan sürücüler, hava destekli denetimlerle tespit edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da kural ihlali yapan sürücüler, hava destekli denetimlerle tespit edildi

30.03.2022 18:58
Antalya'da kural ihlali yapan sürücüler, hava destekli denetimlerle tespit edildi

Antalya'da helikopter ve drone destekli trafik denetimlerinde 82 sürücüye para cezası uygulandı.

Antalya'da helikopter ve drone destekli trafik denetimlerinde 82 sürücüye para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin helikopter ve drone destekli trafik kontrolleri devam ediyor.

Son bir hafta içinde farklı noktalarda ve değişik zamanlarda trafik ekiplerince havadan helikopter ve drone destekli emniyet kemeri, radar, alkol, kırmızı ışık, hatalı sollama denetimleri yapıldı.

Kontrollerde, kural ihlalinde bulunduğu belirlenen 82 sürücüye idari para cezası uygulandı. Ayrıca, yaşam tüneli eğitim çadırında 140 araç ve 445 yolcu olmak üzere 585 yol kullanıcısına eğitim verildi.

YORUMLAR
500
Son dakika! Antalya'da uyuşturucu operasyonu Son dakika! Antalya'da uyuşturucu operasyonu Uşak'ta kumar oynayan 3 kişiye para cezası Uşak'ta kumar oynayan 3 kişiye para cezası

Emniyet Müdürlüğü, Para Cezası, Antalya, Drone, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da kural ihlali yapan sürücüler, hava destekli denetimlerle tespit edildi - Son Dakika


Son Dakika
18:56 Yaşanan dehşeti bu sözlerle anlattı: Ukrayna'da kadınlara, çocuklarının gözleri önünde tecavüz ettiler
18:46 Ukrayna, ilk kez Moskova'nın bazı şartlarını kabul etti! Önemli maddeler yer aldı
18:17 Olayın aydınlatılması için özel ekip kurulmuştu! 6 polis memuru tutuklandı
18:02 Ticaret Bakanlığı'ndan, Katar'a 2,5 milyon küçükbaş hayvan ihracatı yapıldığına yönelik iddialara yalanlama geldi
17:57 Hindistan'da ikiz bebek bekleyen çift doğumhane kapısında şaşkınlık geçirdi! Bebekleri çift başlı doğdu
17:53 Abramoviç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 2 konuda teşekkür etti
17:37 Ortalıkta görünmeyen Sedat Peker'den haber var! Eşi, sosyal medya hesabından 50 saniyelik video paylaştı
17:18 Şarkıcı Katy Perry'nin sahnede pantolonu patladı, ilk çözümü seyirciyi güldürdü
17:07 Standart altının kilogramı 907 bin liraya yükseldi
16:38 Mesut Özil kadroya geri döndü!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 19:04:47. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya'da kural ihlali yapan sürücüler, hava destekli denetimlerle tespit edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement