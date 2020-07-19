Antalya'da Kurban Bayramı hazırlıkları - Son Dakika

Antalya'da Kurban Bayramı hazırlıkları

Antalya'nın Kepez ilçesinde kurban kesim kursu düzenlendi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde kurban kesim kursu düzenlendi.

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Kepez Belediyesi, Kepez Vakfı ve Çamlıbel Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle düzenlenen kursa katılanlara büyükbaş ve küçükbaş hayvan kesimine ilişkin bilgi verildi.

Katılımcılara, ilk etapta kurbanlık hayvanlarda kesim öncesi ve sonrası yapılması gerekenler ile dini esaslar anlatıldı.

Kursta ayrıca kesim sırasında oluşabilecek yaralanmalara karşı acil sağlık müdahalesi konusunda bilgi verildi.

Kursun sonunda katılımcılara kurban kesim sertifikası verilecek.

Muratpaşa'da kurbanlar randevu sistemine göre kesilecek

Muratpaşa ilçesinde, kurbanların belediyeden alınacak randevuya göre kesileceği belirtildi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, ilçede 2 kurban satış noktası ile 7 kesim noktası belirlediklerini söyledi.

Belediyenin ücretsiz kurban kesim hizmeti vereceğine işaret eden Uysal, bu hizmetten yararlanmak isteyenlerin Turunç Masa'yı aramaları ve randevu almaları gerektiğini kaydetti.

Uysal, kasaplık belgesi sahibi personellerin görev yapacağı kurban kesim yerlerinde maske takmanın zorunlu olacağını, sosyal mesafeye dikkat edileceğini, vatandaşların ateşinin ölçüleceğini bildirdi.

Kepez Belediyesi, Muratpaşa, Antalya, Kepez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 13:57 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da Kurban Bayramı hazırlıkları - Son Dakika
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