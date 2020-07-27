Antalya'da Kurban Bayramı süresince toplu ulaşım ücretsiz olacak - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesinin resmi plakalı toplu taşıma araçları ve tramvay, Kurban Bayramı süresince yolcularını ücretsiz taşıyacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, pandemi önlemleri kapsamında vatandaşların rahatı, huzur ve güvenliği için

başta çevre sağlığı ve hayvan sağlığı ekipleri olmak üzere, zabıta, itfaiye, mezarlık ve ASAT ekipleri Kurban Bayramı boyunca görev başında olacak.

Bayram süresince Antalya Büyükşehir Belediyesinin işlettiği

resmi plakalı otobüsler, ANTRAY ile nostalji tramvay da ücretsiz yolcu taşıyacak. Arefe günü olan 30 Temmuz Perşembe günü de Uncalı ve Kurşunlu mezarlıkları arasında 3 otobüs ücretsiz ring seferleri gerçekleştirecek.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğünce, Döşemealtı Kömürcüler Mahallesinde bulunan hayvan pazarı, Muratpaşa Soğuksu Mahallesi perşembe pazarı ve Yeşilbahçe Mahallesi çarşamba pazarında bayramın ilk ve ikinci günlerinde ücretsiz kurban kesim hizmetinden yararlanabilecek.

Kesim yerleri ise çevre sağlığı ekipleri tarafından sıklıkla dezenfekte edilecek.

Kesim yerlerine Kovid-19 ayarı

Antalya Büyükşehir Belediyesince belirlenen yerlerde, 29 Temmuz'a kadar randevu alan vatandaşların kurbanlarının kesimi yapılacak. Kesim yerlerinde ateş ölçümü yapılacak, maske, eldiven kullanımı denetlenecek ve el dezenfektanları bulundurulacak.

Zabıta ve güvenlik görevlileri de sosyal mesafe kurallarına uyulması için denetimlerini sürdürecek.

Öte yandan, hayvanlarını kaçıran vatandaşlara yardımcı olmak için "Hayvan Yakalama Timi" de oluşturuldu. Hayvanlarını kaçıran vatandaşlar, 332 22 33 numaralı telefondan yardım isteyebilecek.