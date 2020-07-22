Antalya'da kurban pazarında "sahte para" uyarısı - Son Dakika

Ekipler, alıcı ve satıcıları sahte para, tırnakçılık, karşılıksız çek ve senet, sahte döviz, yankesicilik konularında uyardı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediye ekipleri, kurbanlık hayvan alım satımının yapıldığı pazar yerlerinde vatandaş ve satıcılara dolandırıcılık konusunda bilgilendirici broşür dağıttı.

Antalya 'da polis ve zabıta ekipleri, kurban pazarındaki satıcıları, dolandırıcılık konusunda uyardı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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