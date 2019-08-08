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Antalya'da 'kurban timi' göreve hazır

1 saat önce

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'nda kaçan hayvanların yakalanması için özel ekip kurdu.

Antalya'da 'kurban timi' göreve hazır, System.String[]
ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'nda kaçan hayvanların yakalanması için özel ekip kurdu.
Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde belediyelerin hazırlıkları devam ediyor. Belediyelerin belirlediği kurban satış yerlerinde hareketlilik artarken, kesim yapılacak yerlerde de hijyen çalışması başlatıldı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, kaçan büyükbaş kurbanların yakalanması için özel ekip oluşturdu. Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekipte yer alan Veteriner Hekim Ozan Ünal ve 2 görevli, kaçan hayvanların yakalanması için görev yapacak.
'KAÇAN HAYVANI KOVALAMAYIN'
Veteriner Hekim Ozan Ünal, zabıtanın 153 numaralı telefonuna gelen ihbarlara gideceklerini söyleyerek, "Hayvan kaçarken sabit bir yerde durmuşsa yakalamaya çalışmamalarını ve onu kovalamamalarını istiyoruz. Hayvanı kovalamanız, bizim ona atacağımız iğne sayısını artırıyor. Vatandaşlarımızın olduğu yerde kalmasını istiyoruz. Eğer hayvan hareket halindeyse uzaktan takip etmelerini ve müdahale etmemelerini istiyoruz" diye konuştu.
UYUŞTURUCU MADDENİN ETE ETKİSİ YOK
Sakinleştirici iğnelerle yakalama yaptıklarını kaydeden Ünal, "Uyuşturucu iğnelerin ete yönelik sakıncası yok. İğnedeki etken madde hayvanın sakinleşmesini sağlıyor. Size doğru gelen bir hayvanı sakinleştirici iğne yapmadan yakalamaya çalışmak, size doğru gelen bir arabayı durdurmaya çalışmaya benzer" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:39 Kaynak: DHA
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