"Kurban yakalama timi" kaçan kurbanlık danayı yakaladı - Son Dakika
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"Kurban yakalama timi" kaçan kurbanlık danayı yakaladı

08.07.2022 19:23

Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan kurban yakalama timi, kaçan kurbanlık danayı yakalayarak sahibine teslim etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan kurban yakalama timi, kaçan kurbanlık danayı yakalayarak sahibine teslim etti.

Büyükşehir Belediyesine bağlı Hayvan Koruma ve Kontrol ekibinden oluşturulan kurban yakalama timi, Kepez ilçesi Hürriyet Caddesi'nde kurbanlık dananın kaçtığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, kaçan kurbanlık danayı yerleşim yerinden uzaklaştırarak kement yardımıyla yakalamaya çalıştı.

Sakinleşmeyen dana Akdeniz Üniversitesi Yerleşkesine kaçtı. Hayvanın dizginlenememesi üzerine ekipler, uyuşturucu iğne kullanarak kurbanlığı etkisiz hale getirdi.

Sakinleşen dana kontrol altına alınarak sahibine teslim edildi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Kurban yakalama timi' kaçan kurbanlık danayı yakaladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: "Kurban yakalama timi" kaçan kurbanlık danayı yakaladı - Son Dakika
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