Antalya'da kurduğu sistemle ormanda kenevir yetiştirdiği iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Fenerbahçe, Edin Visca'yı kadrosuna katmak için gün sayıyor

Maskesini düzgün takmadığı için uyarılınca görevlinin 2 dişini kırdı!

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