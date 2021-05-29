Antalya'nın Serik ilçesinde kurduğu sistemle ormanda kenevir yetiştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, B.L'nin Etler Mahallesi'nde kenevir yetiştirdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
İncelemede, ormanın içine 750 litrelik su varili konularak, damlama sistemi kurulduğu, 238 kök kenevir bitkisi yetiştirildiği tespit edildi.
Şüphelinin evine düzenlenen operasyonda 2 av tüfeği, 2 cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan B.L, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Antalya'da kurduğu sistemle ormanda kenevir yetiştirdiği iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika