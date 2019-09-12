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Antalya'da kurşunlama

1 saat önce

Antalya'da bir kişinin, miras nedeniyle tartıştığı kardeşinin evine pompalı tüfekle ateş ettiği iddia edildi.

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Antalya'da bir kişinin, miras nedeniyle tartıştığı kardeşinin evine pompalı tüfekle ateş ettiği iddia edildi.

Alınan bilgiye göre, Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi'nde miras nedeniyle kardeşler Y.Ü. ve U.Ü. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından Y.Ü'nün kardeşi U.Ü. ve ailesinin bulunduğu eve pompalı tüfekle ateş ettiği iddia edildi.

Olayın ardından kaçan şüpheli, polis merkezine teslim oldu.

Şüphelinin bir çöp konteynerine attığı pompalı tüfek de polis ekipleri tarafından incelemeye alındı.

Muratpaşa, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 12:46 Kaynak: AA
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