Antalya'da kuru çiçek serasında çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika

Antalya'da kuru çiçek üretimi yapılan serada çıkan yangın söndürüldü.

Kepez ilçesi Altınova Düden Mahallesi Antalya Caddesi'ndeki Vehbi Özdemir'e ait kuru çiçek üretimi yapılan seradan dumanlar yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi.

Bu sırada rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, yandaki seraya da sıçradı.

Yangın, itfaiye ekipleri ve çevredeki vatandaşların hortumlarla yaptığı müdahale ile söndürüldü.

Yangın nedeniyle iki serada maddi hasar meydana geldi.