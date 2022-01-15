Üye Girişi
Böcek çiftliği 19 yıldır iç piyasanın canlı yem ihtiyacını karşılıyor - Son Dakika

Böcek çiftliği 19 yıldır iç piyasanın canlı yem ihtiyacını karşılıyor

15.01.2022 10:58

Antalyalı girişimcinin Türkiye'deki canlı yem ihtiyacını karşılamak için kurduğu çiftlikte üretilen çekirgeden un kurduna besin değeri zengini böcek türleri iç piyasanın canlı yem ihtiyacını karşılıyor.

Antalyalı girişimcinin Türkiye'deki canlı yem ihtiyacını karşılamak için kurduğu çiftlikte üretilen çekirgeden un kurduna besin değeri zengini böcek türleri iç piyasanın canlı yem ihtiyacını karşılıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığının izniyle girişimci Selami Gökgöl'ün 19 yıl önce kurduğu böcek çiftliğinde çekirge, un kurdu, morio kurdu, cırcır böceğinin de aralarında bulunduğu 15 çeşit böcek üretiliyor.

Hayvanat bahçeleri, petshop mağazaları, tavuk çiftlikleri, akvaryumcular ile kozmetik ve ilaç sanayinin yanı sıra amatör balıkçıların da canlı yem olarak kullandığı böceklerin üretimi sabır isteyen oldukça meşakkatli bir süreçte yapılıyor.

En fazla alıcı bulan böcek türleri arasında ise çekirge ve un kurdu öne çıkıyor.

Özel sıcaklıktaki odada yumurtadan çıkış süresi kısalıyor

Çekirgelerin yumurtalarını özel bir karışımın yer aldığı kaplara bırakması sağlanıyor. Buradan iki günde bir toplanan yumurtalar, çiftlikte "doğumhane" diye adlandırılan özel sıcaklıktaki odaya alınıyor. Doğada 6-7 ay toprakta kaldıktan sonra larva olan çekirgeler, bu özel ortamda 15 günde yumurtadan çıkıyor.

Kanada ve İspanya'dan tohumları getirilerek, kiralanan tarlalarda özel üretilen çimlerle beslenen çekirgeler, erişkin olup belirli bir boyuta geldikten sonra tanesi 1 lira 10 kuruş ile 1 lira 90 kuruştan alıcı buluyor.

Un kurdunun kilogramı 160 liradan alıcı buluyor

Kepek ve bazı besinlerin içinde üretimi gerçekleştirilen un kurdunun kilogramı da 160 liradan satılıyor. Morio kurdunun tanesi ise gramaj bazında 90 kuruştan satılıyor.

Çekirgelerin ve bazı diğer böcek türlerinin dışkıları da tesisteki sobalarda odun ve kömürle yakılarak imha ediliyor. Böylece çevreye olumsuz etkisi tamamen ortadan kaldırılan atıklar tesisi ısıtmaya da yarıyor.

Avrupa Birliği ülkelerine ihracat için mevzuat gerekiyor

Girişimci Selami Gökgöl, AA muhabirine, tesislerinin Türkiye'nin ilk çekirge üretim merkezi olduğunu söyledi.

Bu çiftliği kurmadan önce arkadaşlarının, "Sen turizmcisin börtü böcekle ne işin olur. Türkiye'de çekirgeyi, kurdu kim alacak?" sözlerine aldırış etmediğini anlatan Gökgöl, 1,5 dönüm alana kurduğu çiftliği zamanla çim üretimi yaptıkları arazilerle 15 dönüme çıkardıklarını aktardı.

Yetiştirdikleri böceklerin protein ve vitamin zengini olduğuna işaret eden Gökgöl, "Çekirgeler, protein ve vitamin açısından yüksek verilere sahip. En fazla talep çekirge ve un kurduna. Hayvanat bahçeleri bizimle çalışıyor. Sağlık Bakanlığı'nın onayıyla dermatolojide kullanılan kurbağa ve akrep zehri üretilen tesislere de canlı yem gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.

Her canlının üretim koşullarının farklı olduğunu kaydeden Gökgöl, çekirgelere günde 3-4 defa çim ve kepek verdiklerini aktardı.

İç piyasada canlı yeme talep olduğunu belirten Gökgöl, "Yavru çekirgeler 1 lira 10 kuruş, üst boyu 1 lira 30 kuruş, en büyük boyları ise 1 lira 90 kuruştan satıyoruz. Un kurdunun kilogramını ise 160 liradan veriyoruz. Bir kilogramda 10 bin adet un kurdu bulunuyor." diye konuştu.

Gökgöl, canlı yeme Avrupa ülkelerinden de talep olduğuna değinerek, Avrupa Birliği üyesi ülkelere canlı yem ihracatı yapabilmeleri için bu alanda yapılacak bir mevzuat düzenlemesine ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.

Böcek çiftliği 19 yıldır iç piyasanın canlı yem ihtiyacını karşılıyor
Böcek çiftliği 19 yıldır iç piyasanın canlı yem ihtiyacını karşılıyor
Böcek çiftliği 19 yıldır iç piyasanın canlı yem ihtiyacını karşılıyor

YORUMLAR
500

Türkiye, Tavuk, Tarım, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Böcek çiftliği 19 yıldır iç piyasanın canlı yem ihtiyacını karşılıyor - Son Dakika


Omuz atma tartışması kanlı bitti! Döve döve metrelerce sürüklediği genci silahla vurdu Omuz atma tartışması kanlı bitti! Döve döve metrelerce sürüklediği genci silahla vurdu         
11:08
Yolda yaralanan vatandaşa ilk müdahaleyi Canan Kaftancıoğlu yaptı! Yolda yaralanan vatandaşa ilk müdahaleyi Canan Kaftancıoğlu yaptı!         
11:05
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın hedefi belli oldu: 1 haftada 9 puan Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın hedefi belli oldu: 1 haftada 9 puan         
10:49
Düğünde damadın genç kıza attığı bakış olay olmuştu! Olayın perde arkası ortaya çıktı Düğünde damadın genç kıza attığı bakış olay olmuştu! Olayın perde arkası ortaya çıktı         
10:24
Güvenlik görevlisi karısını öldürüp son kurşunu kendine sıktı! Olayın altından kıskançlık çıktı Güvenlik görevlisi karısını öldürüp son kurşunu kendine sıktı! Olayın altından kıskançlık çıktı         
09:48
Kediye çarpmamak için manevra yaptı, bariyerlere vurdu: 1 ölü, 3 yaralı Kediye çarpmamak için manevra yaptı, bariyerlere vurdu: 1 ölü, 3 yaralı         
09:08
Acun Ilıcalı, hediyelere boğdu! MasterChef Türkiye şampiyonuna iki ödül birden verdi Acun Ilıcalı, hediyelere boğdu! MasterChef Türkiye şampiyonuna iki ödül birden verdi         
09:02
Aleyna'nın şüpheli ölümünde davanın seyrini değiştirecek gelişme! Aleyna'nın şüpheli ölümünde davanın seyrini değiştirecek gelişme!         
17:52
Raziye'nin katilinin dosyası kabarık çıktı! Cumhuriyet Savcısı'nı bile tehdit etmiş Raziye'nin katilinin dosyası kabarık çıktı! Cumhuriyet Savcısı'nı bile tehdit etmiş         
17:13
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine iyi haber! Maaşınızı hafta sonu veya resmi tatilde de alabileceksiniz! SSK ve Bağ-Kur emeklilerine iyi haber! Maaşınızı hafta sonu veya resmi tatilde de alabileceksiniz!         
15:55
"Ailem beni burada kalmaya zorluyor" deyip intihar etmişti! Enes Kara'nın annesi: Yobazlık ve gericilikle itham edildik "Ailem beni burada kalmaya zorluyor" deyip intihar etmişti! Enes Kara'nın annesi: Yobazlık ve gericilikle itham edildik         
15:28
Bakan Varank, Şahan Gökbakar'ın yangın söndürme araçlarıyla ilgili tepkisine 10 gün sonra yanıt verdi Bakan Varank, Şahan Gökbakar'ın yangın söndürme araçlarıyla ilgili tepkisine 10 gün sonra yanıt verdi         
14:42
Tantunicinin yaptığına bakın! Çöpe atılan biberleri, insanlara yedirmek için tek tek topladılar Tantunicinin yaptığına bakın! Çöpe atılan biberleri, insanlara yedirmek için tek tek topladılar         
14:32
Kayınbiraderinin doğum günü partisine katılan Beren Saat, transparan kıyafetiyle ilgi odağı oldu Kayınbiraderinin doğum günü partisine katılan Beren Saat, transparan kıyafetiyle ilgi odağı oldu         
14:06
Son Dakika: Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'a şemsiye tutan Anıtkabir komutanı ve takım komutanı görevinden alındı Son Dakika: Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'a şemsiye tutan Anıtkabir komutanı ve takım komutanı görevinden alındı         
12:46
Son Dakika! "Erdoğan'ın adaylığını 3. kez kabul ederlerse YSK üyelerini afişe ederiz" demişti! Selçuk Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı Son Dakika! "Erdoğan'ın adaylığını 3. kez kabul ederlerse YSK üyelerini afişe ederiz" demişti! Selçuk Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı         
12:17

Son Dakika Haberleri
11:07 Omuz atma tartışması kanlı bitti! Döve döve metrelerce sürüklediği genci silahla vurdu
11:06 Fulya ile Umudun Olsun programında Demet Akalın sürprizi! Böbrek nakli olan genç kıza yardım sözü verdi
11:05 Yolda yaralanan vatandaşa ilk müdahaleyi Canan Kaftancıoğlu yaptı!
10:50 Hamile eşinin üzerinde sigara söndürüp bıçakla yaraladığı talihsiz kadın, beyin kanaması geçirdi
10:49 Denizin toprağını kazan bilim insanları, tesadüfen 60 milyon balığın bulunduğu yuvayı keşfetti
10:48 Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın hedefi belli oldu: 1 haftada 9 puan
10:39 Çığlık sesleri yürek parçaladı! Otomobilin kaygan yolda kaza yaptığı anlar kamerada
10:24 Düğünde damadın genç kıza attığı bakış olay olmuştu! Olayın perde arkası ortaya çıktı
10:09 MasterChef'ten komik anlar! Sandalyesi kırılan Somer Sivrioğlu yere düştü
10:08 Akçakale şehitlerinin intikamı alındı! Bakan Akar bizzat açıkladı: 44 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2022 11:14:01. #1.13#
SON DAKİKA: Böcek çiftliği 19 yıldır iç piyasanın canlı yem ihtiyacını karşılıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement