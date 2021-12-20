Antalya'da kurulan Inter Academy ile çocuklar hem futbol, hem İngilizce öğreniyor

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Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)- DÜNYA devi futbol kulübü Inter'in futbol okulu Inter Academy, Antalya'da kuruldu. Akademide çocuklar futbolun yanı sıra haftada 80 dakika İngilizce eğitimi alırken, diyetisyen eşliğinde beslenme programı da çıkarılıyor.

İtalya Seria A ekiplerinden Inter, oyuncu yetiştirdiği Inter Academy'lerden birini Serkan Çeri ve TSSFC yatırımıyla Antalya'da açtı. Antalya'da ilk olan 6-17 yaş arası gençlerin hem futbol hem de haftada 80 dakika İngilizce eğitimi aldığı akademide, sporcular eğlenerek öğreniyor. Futbol antrenmanlarının yanında çocuklara sosyal hayatlarında başarılı ve sağlıklı olabilmeleri için diyetisyen tarafından beslenme programı hazırlanırken, psikolojik destek de sağlanıyor.

Inter Academy yöneticilerinden Ümmühan Akbulut, 'TSS Turizm olarak yeni hizmet verdiğimiz bir kolumuz. Antalya'da İngilizce eğitimi, diyetisyen ve psikolojik destek veren tek futbol okuluyuz. 6-17 yaş arasındaki çocuklarımıza hizmet veriyoruz. Yurtiçi ve yurtdışında kamp olanakları sağlıyoruz. Bize katılmak, izlemek isteyen öğrencilerimizi misafir ediyoruz. İstedikleri takdirde deneme antrenmanlarına katılabilirler" dedi.

Antrenörlerin neredeyse birebir eğitim verdiğini belirten Akbulut, 'Öğrencilerimiz burada neredeyse birebir, 6'şar kişilik gruplar halinde eğitim alıyor. İngilizce dersleri uygulamalı ve motivasyonu artıran, çocukların iyi beslenmelerine olanak sağlayan eğitim veriyoruz. Futbol aşamasına gelindiğinde çocuklar hazır bir şekilde, eğlenceli bir ortamdan futbol ortamına daha motive olarak çıkıyor. Antrenörlerimiz birebir eğitim verir gibi ilgileniyor" diye konuştu.

Öğrencilerin aileleriyle de fikir alışverişi yapmaya çalıştıklarını belirten Akbulut, 'Ailelerimizin tercih etmelerinin en büyük sebebi ise çocukların antrenman öncesinde aldıkları İngilizce eğitimi oluyor. Burada da temel eğitimin yanı sıra futbolla ilgili terimler öğreniyorlar. Antrenörlerimiz yine çocuklarımızın seviyesine inerek, onları yaş ve fiziki olarak gruplarına ayırarak onları denkleyerek çalıştırıyor. Ailelerimizle de fikir alışverişi yapmaya çalışıyoruz. Onları Inter Academy'nin işleyişine denkleyecek şekilde uygulamaya çalışıyoruz" dedi.

Kurumda İngilizce eğitimi veren Yasemin Arslan, küçük yaş grubu olduğu için İngilizce altyapısı olan ve olmayan çocuklar olduğunu söyledi. Arslan, 'Olan ve olmayan çocuklar için bir ortak nokta bulmaya çalışıyoruz. Sanat aktiviteleri ile İngilizceyi bağlayarak eğitim vermeye çalışıyoruz. Eğlenmeden öğrenemiyorlar. Öncelikle küçük futbol terimleri ile kelime tekrarına dayalı çalışıyoruz. Oyunlar oynuyoruz, resim yapıyoruz ama İngilizce konuşuyorum" diye konuştu.

Çocuklara sağlıklı beslenmenin önemini, nasıl sağlıklı beslenmeleri gerektiğini anlattıklarını söyleyen Diyetisyen Gül Şaldıran, 'Geldiğimiz noktada sağlıklı beslenmenin, yaşam kalitesi için ne kadar önemli olduğu ortada. Bunu çocukluk yaşta öğrenmelerini istiyoruz. Spor bir disiplin işi, sağlıklı beslenmeyi de bir disiplin halinde öğrenmelerini sağlıyorum. Genel beslenme kuralları, nelere dikkat etmeleri gerekiyor, çocukların sağlığını kötü etkileyen beslenmelerin neler olduğunu konuşuyoruz" dedi.

Çocukları yaş ve fizik olarak gruplara ayırdıklarını söyleyen antrenör Engin Can Uğurlu, 'Inter Academy'de 6-17 yaş arkadaşlarımıza hem grupsal hem bireysel olarak futbolu eğlenceli bir şekilde öğretmeye çalışıyoruz. Çocuklar gelsin burada futbol oynasın, koşsun gözüyle değil de aynı zamanda hem disiplinli olmayı, sorumluluk almayı hem de barış içerisinde birbirleriyle arkadaş olmayı öğretiyoruz. Ders ile futbolu birleştirip farklı aktiviteler çıkarıyoruz" dedi.

Antrenörlerden Furkan Kalkan, 'Inter Academy'de çocuklarla beraber farklı antrenmanlar yapıyoruz. Öncesinde beslenme ve İngilizce eğitimlerini de burada alıyorlar. Gerek kondisyon anlamında gerek taktik anlamında Inter standartlarında bir antrenman uyguluyoruz" dedi.