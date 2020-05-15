Antalya'da kuş halkalama çalışması - Son Dakika

Antalya'da, bir yılda 45 türde 980 kuşun halkalandığı bildirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce, Serik Belediyesi ve Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi işbirliğinde Boğazkent Mahallesi'nde kurulan istasyonda, kuş halkalama çalışması sürdürülüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürü Rıza Kamil, gazetecilere yaptığı açıklamada, kuş halkalama işlemlerinin uzman kişiler tarafından yapıldığını söyledi.

İstasyonda şu ana kadar 60 farklı kuş türünden binlerce halkalama yapıldığını aktaran Kamil, "Bu istasyonda en çok karabaşlı ötleğen, sarı asma, bülbül, karatavuk ve sinek kapan gibi türlerde kuşları halkaladık. Burada halkalanan kuşlara bakıldığında ak kuyruk sallayan türü Finlandiya'da, Karabaşlı ötleğen türü ise İsveç'te kayıt altına alınmış." diye konuştu.

İstasyonda halkalama yapan öğretim görevlisi Hakan Karaardıç ise ilk kez İzmir Yalıçapkını'nı (Halcyon smyrnensis) Serik'te yakalayarak, halkaladıklarını hatırlattı.

Karaardıç, bu yıl 45 türde 980 kuşun halkalandığını aktardı.