Antalya'da "Kuşaklararası egzersiz" etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Antalya'da "Kuşaklararası egzersiz" etkinliği düzenlendi

22.03.2022 17:19
Antalya'da "Kuşaklararası egzersiz" etkinliği düzenlendi

Akdeniz Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Sağlık Bilimleri Fakültesi Gerontoloji Bölümü iş birliğinde "Kuşaklararası egzersiz" etkinliği düzenlendi.

Akdeniz Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Sağlık Bilimleri Fakültesi Gerontoloji Bölümü iş birliğinde "Kuşaklararası egzersiz" etkinliği düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Spor Tesisleri Zeki Budak Çim Sahası'nda gerçekleştirilen etkinlikte bir araya gelen gençler ve yaşlılar Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sebahat Yaprak Çetin rehberliğinde egzersiz yaptı.

Etkinliğe katılan Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Gerontoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan, gerçekleştirilen etkinlikle farklı kuşakları bir araya getirmekten büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Etkinlikle, salgının insanların hayatına yansıyan olumsuzlukları bir nebze giderebildiklerini kaydeden Tufan, "Bugün burada farklı kuşaklar ve farklı yaşları buluşturduk. Gördük ki yaşlar farklı olsa da yüzlere yansıyan mutluluk aynı." ifadesini kullandı.

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Sağlık Bilimleri Fakültesi, Akdeniz Üniversitesi, Çocuk İzleme Merkezi, Araştırma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da 'Kuşaklararası egzersiz' etkinliği düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da "Kuşaklararası egzersiz" etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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