Son Dakika Haberleri: Antalya'da Kuvvetli Rüzgar

Antalya'da Kuvvetli Rüzgar

1 saat önce

Antalya'daki fırtınada iş yerlerinin ve bir evin çatısı uçtu.

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Antalya'daki fırtınada iş yerlerinin ve bir evin çatısı uçtu.


Kentte etkili olan kuvvetli rüzgar bazı iş yerlerine zarar verdi. Fırtına nedeniyle Manavgat Sebze ve Meyve Hali'ndeki dükkanların bulunduğu bir blokun çatısındaki sac levhalar uçtu.

Halde iş yeri bulunan Sezer Ay, gazetecilere yaptığı açıklamada, fırtınada çatıdaki sacların arka tarafa uçtuğunu söyledi.

Sabah Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin inceleme yaptığını belirten Ay, "O saclar ana yola uçarak birine zarar verebilirdi. Can kaybı yaşanmaması bizi mutlu etti. Büyükşehir Belediyesi çatıyı onaracak." diye konuştu.

Akseki ilçesi Kuyucak Mahallesi'nde şiddetli fırtına ve sağanak etkili oldu. Şiddetli fırtına sebebiyle Selahattin Yıldırım'a ait iki katlı evin çatısı uçtu.

Uçan çatının başka bir binanın duvarına da zarar verdiği öğrenildi. Bazı binalarda kalorifer dairelerini su basması nedeniyle çalışma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:38 Kaynak: AA

Manavgat, Antalya, Güncel
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