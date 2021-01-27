Antalya'da kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oluyor - Son Dakika

Antalya'da kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oluyor

Antalya'da kuvvetli rüzgar ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Antalya'da kuvvetli rüzgar ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Akşam saatlerinde başlayan ve zaman zaman şiddetini artıran sağanak, zemin kattaki bazı ev ve iş yerlerinde, sokak ve caddelerde su baskınlarına neden oldu. Konyaaltı, Döşemealtı ve Kumluca ilçelerinde kuvvetli rüzgar ağaçları devirdi. Aksu ilçesindeki narenciye bahçesi sular altında kaldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, gece su baskını meydana gelen 14 noktada çalışma gerçekleştirdi. Toplam 42 istasyonda 250 personelle hazır bekleyen itfaiye ekipleri, ihbarlara müdahale ediyor. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden alınan bilgiye göre, son 24 saatte metrekareye kent merkezinde 62,5, Aksu'da 168,2, Döşemealtı'nda 166,7, Serik'te 163,2, Kumluca'da 132,5, Demre'de 114, Havalimanı istasyonunda ise 78,2 kilogram yağış düştü. Saatteki hızı 90 kilometreye ulaşan kuvvetli fırtına ve gök gürültülü sağanağın, akşam geç saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Son Dakika

Yarı çıplak paylaşımlarına devam eden Deniz Akkaya, bu kez de yastık pozuyla olay oldu

Her şey bir anda olup bitti! Bursa'daki şiddetli fırtına kameralara anbean yansıdı

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak önce transfer iptal etti, sonra da görevini bıraktı

Çağla Şıkel'e "Memelerini göstermemeyi öğret" diyen Arto, tazminat ödeyecek

Arazi çalışmaları sonucunda keşfedilen Tel Işkını, dünyada sadece Adıyaman'da yetişiyor

Çıkan tartışmada yasak aşk yaşadığı kadını vurdu, ardından kendi kafasına sıktı

Cengiz Kurtoğlu ağlayarak anlattı: Üvey annem beni buz gibi suyla banyo yaptırır ve döverdi

Sibirya'da 40 bin yıldır buzulda korunan gergedan keşfedildi