Antalya'da kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oluyor - Son Dakika

Antalya'da kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oluyor

27.01.2021 17:33
Antalya'da kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oluyor, System.String[]

Antalya'da kuvvetli rüzgar ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Antalya'da kuvvetli rüzgar ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan ve zaman zaman şiddetini artıran sağanak, zemin kattaki bazı ev ve iş yerlerinde, sokak ve caddelerde su baskınlarına neden oldu.

Konyaaltı, Döşemealtı ve Kumluca ilçelerinde kuvvetli rüzgar ağaçları devirdi. Aksu ilçesindeki narenciye bahçesi sular altında kaldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, gece su baskını meydana gelen 14 noktada çalışma yaptı. Toplam 42 istasyonda 250 personelle hazır bekleyen itfaiye ekipleri, ihbarlara müdahale ediyor.

Devrilen ağaçlar, uçan çatılar kaldırıldı, su baskını meydana gelen 40 noktada çalışma gerçekleştirildi.

Kemer, Konyaaltı, Muratpaşa ilçelerinde araçlarda mahsur kalan vatandaşların tahliyesi yapıldı, Kemerağzı bölgesinde su baskını sonucu kaldığı iş yerinde mahsur kalan bir kişi de botla kurtarıldı.

İtfaiye ekipleri, Konyaaltı ilçesi 27. Sokak'ta bir site bahçesinde yağmur suyunun dolması üzerine mahsur kalan bir kirpiyi de bulunduğu yerden alarak, güvenli bölgeye bıraktı.

Seralarda hasar oluştu, ağaçlar devrildi, tekne battı

Muratpaşa ilçesinde de Mevlana Kavşağı'nda yola devrilerek trafiği aksatan ağaç, Muratpaşa Belediyesi ekiplerince kaldırıldı. Temizlik çalışmalarının ardından yolda trafik akışı normale döndü.

Düden Şelalesi'nin döküldüğü yerde ve dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde rüzgarın etkisiyle dev dalgalar oluştu. Park kısmındaki bazı ağaçların fırtına nedeniyle devrildiği görüldü.

Kumluca ilçesi Salur Mahallesi'nde fırtına dolayısıyla 5 çiftçinin serası hasar gördü.

Serik ilçesinde de seralarda su baskınları oluştu. En fazla çilek üretiminin yapıldığı Kadriye ile Abdurrahmanlar mahallelerindeki plastik seralar fırtınada yırtıldı.

Çilek üreticisi Durak İşlen, 25 dönüm çilek serasının bulunduğunu, seranın zarar görmesi nedeniyle meyvelerin su altında kaldığını söyledi.

Boğazkent Mahallesi'ndeki Acısu Deresi'nde bulunan balıkçı barınağında Ömer Özdemir'e ait bir tekne fırtınanın etkisiyle battı. Su altında kalan tekne çıkarıldı.

Kaş ve Demre ilçelerinde de bazı ağaçlar ile elektrik direkleri devrildi. Kaş'ta bir iş yerinin çatısı uçtu.

Demre Ziraat Odası Başkanı İbrahim Oğuz, zarar gören seraları gezdi.

Köprüçay ırmağının debisi yükseldi

Serik ilçesi Sarıabalı Mahallesi'nden geçen Köprüçay ırmağının debisi yaklaşık 2 metre yükseldi. Irmak kenarındaki restoranların işletme sahipleri bölgede tedbir aldı.

İşletmecilerden Ayberk Gündoğdu, ırmağın su seviyesinin yükselmeye devam ettiğini, iş yerinin kapalı olmasına rağmen su baskınına karşı nöbet tuttuklarını kaydetti.

Aynı mahallede bulunan DSİ regülatörünün giriş yolunun bir bölümünde çökme meydana geldi.

Öte yandan, yağışlı havanın etkisini azaltmasıyla vatandaşlar, Konyaaltı Sahili'nde dalgalarla fotoğraf çektirdi.

"Yağışlar gece saatlerine kadar etkili olacak"

Meteoroloji Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, AA muhabirine, yağışların tahminler doğrultusunda çok kuvvetli, yer yer şiddetli olarak devam ettiğini bildirdi.

Son 24 saatte Aksu Boztepe'de 171,6, Serik Gebiz'de 163,7 ve Döşemealtı Nebiler'de 159,2 kilogram yağış düştüğünü belirten Gültekin, en yüksek rüzgar hızının ise Antalya Konyaaltı Limanı'nda saatte 132,8 kilometre olarak kayıtlara geçtiğini söyledi.

Halen güney ve doğu yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde esen rüzgarın etkisini devam ettireceğini aktaran Gültekin, "Yağışlar gece saatlerine kadar etkili olarak devam edecek. İlerleyen saatlerde iç kesimlerde yağışın karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenmektedir." dedi.

Gültekin, Kaş ile Anamur arasında rüzgarın, akşam saatlerinden sonra batı ve güneybatı yönlerden etkisini artırarak fırtına şeklinde esmesi ve yarın akşama kadar da etkisini sürdürmesinin beklendiğini ifade etti.

Muratpaşa, Konyaaltı, Fırtına, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oluyor - Son Dakika


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